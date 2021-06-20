السياحة السعودية تطرح 6 فرص استثمارية في منطقة الباحة

الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة منطقة الباحة بالتنسيق مع وزارة السياحة السعودية، لطرح 6 فرص استثمارية سياحية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

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وقال مدير إدارة الاستثمار في أمانة منطقة الباحة، صالح سعيد شيبان، إن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزاً لفرص الاستثمار المميزة سياحياً.



وتضمنت الفرص الاستثمارية بمواقع (منتزه الأمير حسام بالباحة، ساحة بلجرشي، سد الجنابين بلجرشي، حديقة ذي عين بالمخواة، ممشى المنطقة الأولى ببني حسن، ممشى المنطقة الثانية ببني حسن).



وأفاد شيبان بأن تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة، يأتي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، التي تؤكد أهمية الاستثمار في الإنسان والمكان بما يعزز الاقتصاد المحلي.

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