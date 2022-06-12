السياحة السعودية تعلن إنشاء ملفات رقمية غير قابلة للاستبدال

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة السياحة السعودية والهيئة السعودية للسياحة عن إنشاء ملفات رقمية غير قابلة للاستبدال (Non-fungible token).



وقدّم وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، تلك الملفات التي تمثّل مبادرة هي الأولى من نوعها كهدايا تذكارية لرؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الدورة 116 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) التي عقدت مؤخرا في جدة، تقديراً لزيارتهم للمملكة السعودية.



ويمكن استخدام تلك الملفات الرقمية للاحتفاظ بمنتجاتهم الخاصة التي تشمل الفنون والموسيقى والتسجيلات الصوتية وقائمة لا حصر لها من المقتنيات، بحيث تسهم في زيادة معدلات الحماية، بالإضافة إلى إمكانية تخزين تلك الملفات على نظام بلوكشين الذي يستخدم للاحتفاظ بسجل المعاملات التي تتم بعملة بيتكوين، بما يتيح لتلك الملفات وجودا مزدوجا متميزا في الواقعين الحقيقي والافتراضي، وسط بيئة رقمية متطورة تدمج الواقع والخيال وتوظّف عناصر الوسائط الرقمية للتفاعلات الاجتماعية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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