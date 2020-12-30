السياحة العلاجية .. أشهر الوجهات في مطلع 2021

الوكيل الإخباري _ تعد السياحة العلاجية من أهم انواع السياحة خصوصا في العقد الاخير، مع التطور الكبير التي تحظى به بعض الدول دون غيرها في مجال الرعاية الصحية.

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قد يتأثر قرار طلب العلاج الطبي في الخارج بعدة أسباب مثل تقليل التكلفة، أو تلقي علاج غير متوفر في بلد الإقامة، أو توصية من عائلة أو صديق، للاستمتاع بإجازة مع رعاية طبية، وتفضيل العلاج من أفراد طبيين يشاركونك ثقافة المسافر.



اليك قائمة بأبرز 5 دول من الدرجة الأولى التي يجب زيارتها عند السياحة العلاجية :

تايلاند

تقع تايلاند في شبه جزيرة الهند الصينية في جنوب شرق آسيا، وهي معروفة على نطاق واسع بشواطئها الاستوائية وآثارها القديمة ومعابد بوذا المزخرفة. حددت تايلاند السياحة كعامل مهم يساهم في اقتصادها حيث يزور أكثر من 25 مليون أجنبي البلاد في السنة.



إذا كنت تبحث عن مكان رئيسي يقدم السياحة العلاجية مع نظام رعاية صحية ميسور التكلفة مع علاج عالي الجودة، تظل تايلاند واحدة من أفضل الخيارات. تم تجهيز المستشفيات في تايلاند بمعدات حديثة والأطباء المدربين دوليًا الذين يقدمون رعاية طبية ممتازة بسعر أقل من أسعار أماكن مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا

معظم المستشفيات معتمدة دوليًا من قبل اللجنة المشتركة الدولية (JCI) نظرًا لمستواها المتقدم في الطب وتقديم الخدمات الطبية الممتازة.



ماليزيا



ماليزيا هي وجهة سياحية طبية شهيرة أخرى اكتسبت شهرة باعتبارها عملاقًا عالميًا ناشئًا في مجال السياحة العلاجية بسبب بنيتها التحتية القوية، والخدمات الطبية من الدرجة الأولى، والأسعار المنخفضة نسبيًا.



تقدم المستشفيات في ماليزيا السياحة العلاجية مع علاجات وخدمات متطورة بسعر مخفض، أقل بحوالي 40-80٪ من تكلفة نفس العلاجات في أماكن مثل الولايات المتحدة أو أستراليا أو أوروبا.



تتكون المستشفيات في ماليزيا من ممارسين طبيين متمرسين ومدربين جيدًا ويتحدثون الإنجليزية بطلاقة لأن العديد منهم تلقوا تدريبهم في الخارج في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

سنغافورة

هذه وجهة أخرى مشهورة بجنون لـ السياحة الطبية. في عام 2019، أفيد أن أكثر من 500.000 سائح طبي دولي زار سنغافورة. على الرغم من أن تكاليف الرعاية الصحية في سنغافورة ليست رخيصة كما هو الحال في ماليزيا وتايلاند، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من الأسعار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.



تشتهر سنغافورة على نطاق واسع بتقديم علاج فعال للسرطان، ويمكن العثور على متخصصين بارزين في علاج السرطان في هذا البلد. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تمتلك سنغافورة سادس أفضل نظام رعاية صحية عالميًا والأول في آسيا.



الهند

الهند هي واحدة من أكثر البلدان زيارة لـ السياحة العلاجية والإجراءات مثل جراحة القلب وعلم الأورام وأمراض الجهاز الهضمي وزرع الأعضاء، والتي يتم تقديمها بسعر منخفض للغاية.



عندما يتعلق الأمر بآسيا، فإن المستوى العالي من الرعاية الطبية في الهند يأتي في المرتبة الثانية بعد سنغافورة، حيث يجذب أكثر من 460.000 مريض أجنبي. تم اعتماد العديد من المستشفيات في الهند من قبل اللجنة المشتركة الدولية (JCI) ، والتي تؤكد امتثال العلاج للمعايير التي تعزز الجودة وتضمن سلامة المرضى.





المصدر : traveltalez



