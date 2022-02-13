الإثنين 14-02-2022
الوكيل الاخباري

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السياحة الفاخرة.. خطط ضخمة للإنفاق في 2022

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الوكيل الاخباري- يخطط عشاق السفر الفاخر لإنفاق مبالغ كبيرة هذا العام، ويلجأون إلى مستشاري السفر لمساعدتهم في التخطيط لرحلات تأتي مرة واحدة في العمر.

أظهر بحث جديد من Flywire أن 72% من المسافرين ضمن فئة السفر الفاخر الذين شملهم الاستطلاع، ينفقون على الإجازات أكثر مما كانوا ينفقونه قبل الوباء. ويُظهر البحث أيضًا أن تعقيدات السفر بسبب الوباء تعني أن المزيد من المسافرين بدأوا يتجهون إلى مستشاري السفر المتميزين، حيث يعتقد 85% من المسافرين أن مستشاري السفر هم أفضل طريقة للحصول على تجربة سفر شخصية.

يقول 77% من المسافرين أيضًا إن إجازاتهم القليلة القادمة ستكون أطول من الرحلات التي قاموا بها قبل 18 شهرًا، ومن المرجح أن يفحص 93% من المسافرين سياسات إلغاء الرحلات.

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