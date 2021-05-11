الثلاثاء 11-05-2021
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الثلاثاء، 11-05-2021 12:37 م

السياحة المصرية تعلن تفاصيل الحج في السعودية لهذا العام

حج


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة في مصر فتحي غازي، أن تأخر إعلان السعودية عن ضوابط الحج هذا العام أدى لإرباك شركات السياحة في مصر.

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واستبعد غازي في تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية حدوث حج هذا العام لضيق الوقت وعدم جاهزية شركات السياحة خلال تلك الفترة، متوقعا قصره فقط على المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة ودول التعاون الخليجي على غرار العام الماضي.


وأشار غازي، إلى أن قرارات المملكة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا تدل على صعوبة إقامة الحج هذا العام.


ويشار إلى أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان، لافتة إلى الانتباه لأنه سيتم الإعلان لاحقاًعن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام، ولم تذكر الوزارة المزيد من التفاصيل.


وكانت السعودية سمحت بإقامة شعيرة الحج العام الماضي "بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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