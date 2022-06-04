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السبت، 04-06-2022 04:57 م

السياحة في إسبانيا تنتعش مقتربة من مستويات ما قبل الوباء

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الوكيل الإخباري-أظهرت إحصاءات رسمية، اليوم الأربعاء، أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا إسبانيا في أبريل قفز عشر مرات تقريبا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إلى 6.1 مليون سائح، مقترباً من 7.1 مليون سائح قدموا إلى البلاد في أبريل 2019.

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وأظهرت البيانات أن السياح الأجانب أنفقوا 6.9 مليار يورو (7.40 مليار دولار) في إسبانيا خلال أبريل، ارتفاعاً من 668 مليون يورو في نفس الشهر من العام الماضي.


وخفّفت إسبانيا قيود كوفيد-19 لدخول المسافرين غير الملقحين ضد الفيروس، والآتين من خارج الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعزّز السياحة قبل بدء موسم الصيف.

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