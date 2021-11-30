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الثلاثاء، 30-11-2021 04:30 م

السياحة في الهند: أغرا وجهة سياحية مناسبة لجميع المسافرين

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الوكيل الإخباري - تعد أغرا في الهند موطنًا لإحدى عجائب الدنيا السبع، تاج محل، وهي مدينة مليئة بالعمارة المغولية الرائعة، وتعتبر وجهة مناسبة للعائلات أو لقضاء شهر عسل أو حتى لرحلة فردية.

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 أشهر الأماكن السياحية في أغرا المناسبة لجميع المسافرين:

 

قلعة أغرا

كانت قلعة أغرا واحدة من أهم الحصون خلال فترة موغال وهي واحدة من أفضل الأماكن التي يمكن رؤيتها في أغرا اليوم. أطلق على أكبر الحصن لقب منزله طوال فترة حكمه حتى عام 1605. تمامًا مثل تاج محل، تم تصنيف قلعة أغرا أيضًا كموقع للتراث العالمي لليونسكو. يتكشف التاريخ أمام عينيك وأنت تسير عبر العديد من الهياكل داخل الحصن، مثل ديوان خاص.

 

فاتحبور سيكري
فاتحبور سيكري، بلدة في منطقة أغرا كانت ذات يوم عاصمة إمبراطورية المغول. تم بناء المدينة وتأسيسها من قبل أكبر وتم التخلي عنها لاحقًا في عام 1610. مثل جميع الأماكن السياحية الأخرى في أغرا، تم أيضًا بناؤها بالكامل بالحجر الرملي الأحمر.

 

مهتاب باغ
يقع مهتاب باغ في أغرا شمال تاج محل وقلعة أغرا على طول ضفة نهر يامونا. هذا هو واحد من العديد من الأماكن المخفية للزيارة في أغرا. الحديقة عبارة عن شار باغ وهي عبارة عن تخطيط رباعي للحديقة التي تقف بشكل مثالي مع إطلالة على تاج محل.

 

المصدر- سيدتي

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