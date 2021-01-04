الوكيل الإخباري _ تتمتع مدينة انسي الفرنسية بموقع على ضفاف بحيرة رائعة سميت المدينة على اسمها وهي بحيرة انسي كما تحيط بالمدينة والبحيرة سلاسل جبال تزيد من روعة المكان، في هذا الدليل نقدم لكم معلومات عن اهم الاماكن السياحية في انسي فرنسا بما في ذلك الفنادق والاسواق.



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تضم المدينة العديد من المعالم السياحية البارزة وتحتوي على اسواق مميزة ومطاعم تقدم اشهى الاطباق، تعرف على أهم الأماكن السياحية في انسي :

بحيرة انسي

تقع بحيرة انسي في مدينة انسي أكبر مدن فرنسا في إقليم أوت سافوا ، وتشتهر البحيرة بأنها أنظف بحيرة أوروبية بسبب لوائحها البيئية الصارمة التي يتم العمل بها منذ عام 1960م وحتى يمنا هذا. ويبلغ عمق البحيرة 45 مترًا في أواسطها، وحتى أعمق نقطة فيها التي تصل إلى أكثر من 85 مترًا تحت الماء، ويبلغ طولها حوالي 14 كيلومترًا.

نهر لو تيو أنسي

يعتبر نهر لو تيو أنسي من اهم معالم السياحة في فرنسا وهو من أقصر الأنهار في مدينة أنسي الفرنسية.

جسر العشاق

هو جسرٌ إسطوري، ويُعتقد أنه يجمع بين العشاق للأبد، وهو يصل حدائق أوروبا بمتنزه باكير العريق عبر نهر لو تيو. وقد كان الجسر خشبيًا، واستبدل عام 1859م بحديد الصب، ونظرًا لكلفة الصيانة وإرباك حركة القوارب، اُستبدل بالجسر الحالي عام 1907م.



وهو من أهم الاماكن السياحية في انسي حيث إنه يمنح الزوار فرصة الاستمتاع بمناظر خلابة للبحيرة والمدينة وجزيرة البجع الاصطناعية.

جبل سيمنوز

يعد الجبل المتنفس الطبيعي الرئيس لمدينة أنسي، ومن أهم معالم السياحة في انسي فرنسا وعدد زواره من داخل وخارج البلاد في تزايد.







المصدر : traveltalez



