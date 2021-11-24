السياحة في برلين ترضي جميع أذواق المسافرين

الوكيل الإخباري - تعد برلين، عاصمة ألمانيا، مركزًا للأنشطة السياحية، التي ترضي جميع أذواق المسافرين، سواء الباحثين عن التاريخ والثقافة أو الراغبين بتجربة الفن والموسيقى. برلين هي مزيج من الهندسة المعمارية الجميلة من عصور مختلفة والمدينة تعج بالحياة.

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أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في برلين :

بوابة براندنبورغ



بوابة براندنبورغ هي رمز الوحدة والسلام في ألمانيا وأوروبا. بُنيت عام 1791 على أساس الأكروبوليس بأثينا ويبلغ ارتفاعها 26 مترًا وتحتوي على 6 أعمدة و5 ممرات. إنها أحد أشهر المعالم الأثرية في برلين حيث كان في السابق نقطة فاصلة بين الغرب والشرق.

مبنى الرايخستاغ

مبنى الرايخستاغ هو معلم حكومي تاريخي في برلين. إنه ثاني أكثر الأماكن زيارة في برلين، حيث يجذب حوالي 3 ملايين شخص سنويًا. تم افتتاح الرايخستاغ في عام 1894.

المتحف الجديد

تم افتتاح هذا المتحف الذي دمر بالكامل خلال الحرب العالمية الثانية رسميًا في عام 2009. ويحتوي على أعمال من المتحف المصري، ومتحف ما قبل التاريخ والتاريخ المبكر، ومجموعة الآثار الكلاسيكية. يشتهر المتحف بمنحوتة الملكة المصرية القديمة نفرتيتي والتي تعد من أكثر القطع زيارة فيه.

المصدر - سيدتي