الأربعاء 24-11-2021
الوكيل الاخباري

إعلان موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلدية وأمانة عمّان الأسبوع المقبل

الخصاونة يؤكد التزام الحكومة بتصويب أية مخالفات تضمنها تقرير ديوان المحاسبة

افتتاح المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي بنسخته السادسة

الضريبة تدعو المكلفين للحصول على خدماتها الكترونياً

الأعلى للسكان يوصي بتغيير المواقف تجاه ممارسات العنف ضد المرأة

الحكومة تقر نظاما معدلا لتقاعد المهندسين

الخصاونة يخاطب الهيئة المستقلة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمَّان

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الطويسي يعاين الاقتصاد الجديد وصناعة التضليل في عصر الرقمنة

الجيش ينفي صرف 20 ألف دينار لأي رياضي من منتسبيه يحقق إنجازا

الأربعاء، 24-11-2021 04:38 م

السياحة في برلين ترضي جميع أذواق المسافرين

الاماكن-السياحية-في-برلين


الوكيل الإخباري - تعد برلين، عاصمة ألمانيا، مركزًا للأنشطة السياحية، التي ترضي جميع أذواق المسافرين، سواء الباحثين عن التاريخ والثقافة أو الراغبين بتجربة الفن والموسيقى. برلين هي مزيج من الهندسة المعمارية الجميلة من عصور مختلفة والمدينة تعج بالحياة.

اضافة اعلان

 

أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في برلين : 

 

بوابة براندنبورغ

بوابة براندنبورغ هي رمز الوحدة والسلام في ألمانيا وأوروبا. بُنيت عام 1791 على أساس الأكروبوليس بأثينا ويبلغ ارتفاعها 26 مترًا وتحتوي على 6 أعمدة و5 ممرات. إنها أحد أشهر المعالم الأثرية في برلين حيث كان في السابق نقطة فاصلة بين الغرب والشرق.

 

مبنى الرايخستاغ

مبنى الرايخستاغ هو معلم حكومي تاريخي في برلين. إنه ثاني أكثر الأماكن زيارة في برلين، حيث يجذب حوالي 3 ملايين شخص سنويًا. تم افتتاح الرايخستاغ في عام 1894.

 

المتحف الجديد

تم افتتاح هذا المتحف الذي دمر بالكامل خلال الحرب العالمية الثانية رسميًا في عام 2009. ويحتوي على أعمال من المتحف المصري، ومتحف ما قبل التاريخ والتاريخ المبكر، ومجموعة الآثار الكلاسيكية. يشتهر المتحف بمنحوتة الملكة المصرية القديمة نفرتيتي والتي تعد من أكثر القطع زيارة فيه.

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
kyb-taon

أفضل الوجهات السياحية بأفريقيا

30252

قبرص وجهة هواة الثقافة والآثار

أفضل-5-مناطق-سياحية-في-المكسيك-لقضاء-عطلة-على-الشاطئ

أفضل 7 أماكن للزيارة بالمكسيك

29691

أغراض وأماكن تنقل عدوى كورونا داخل الفنادق

29413

3 وجهات سياحية أوروبية لعشاق الموضة والتسوق

21-11-14_20-58-14-850x564

طرق بسيطة لخفض تكاليف السفر خلال الرحلة

أخبار متعلقة
30252

قبرص وجهة هواة الثقافة والآثار

أفضل-5-مناطق-سياحية-في-المكسيك-لقضاء-عطلة-على-الشاطئ

أفضل 7 أماكن للزيارة بالمكسيك

28694

اختبروا متعة الاستجمام في جزر الكناري طوال العام

HSJXZ6IBAFDZXFZ3IVGIHYQU7E

اشهر الأماكن السياحية في سيينا عند زيارة ايطاليا

27140

نشاطات ممتعة في كابو سان لوكاس عند السياحة في المكسيك

26143

احتياطات ضرورية عند السفر جوًا للحماية من العدوى