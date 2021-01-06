الوكيل الإخباري _ تعد مدينة بودروم الوجهة السياحية المناسبة تماماً لعشاق الهدوء والاستجمام في منتجعاتها الراقية، وخدماتها المنتشرة في كل مكانٍ ، وتشتهر بانتشار الحمامات التركية في بودروم ، وأسواقها وعروضها السنوية التي تجتذب عشاق التسوق من كل مكانٍ في العالم.



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وعلى الرغم من صغر مساحة مدينة بودروم، إلَّا أنَها تستقطب عددًا مهمًّا من السائحين من جميع أنحاء العالم، وخصوصًا البلدان الخليجية، نظرًا إلى وفرة شواطئها الخلَّابة، ومناخها اللطيف الممتد على أشهر العام كافة. وتمتاز “بودروم” ببيوتها ذات اللون الأبيض، والمحفورة داخل الجبال الخضراء.

تعرف على افضل الاماكن السياحية في بودروم :

قرية غوموشْلوك

سوف تسحرك الطبيعة البكر بنقائها وبهائها، ويمكنك القيام برحلات بالقوارب أو الزوارق لرؤية المناطق المحيطة ذات المناظر الطبيعية، وهناك المزيد من المقاهي والمطاعم المناسبة التي تقدم أصنافاً عديدةً من الطعام التركي الشهي، وهي من مزارات السياحة في بودروم الهامة التي يقبل عليها الجميع.

جزيرة تافشان

تستقطب جزيرة تافشان بودروم التي تعرف بإسم جزيرة الأرانب الألاف من السياح سنويا الذين يسعون إلى البحث عن المغامرة والمتعة لأنها تقع في أجمل المواقع والإطلالات البهية المثالية التي تسحر برؤيتها دائما وفي كل مرة تزورها من جديد ستشعر بأنك تزورها لأول مرة فهي من اجمل اماكن سياحية في بودروم.





خليج بالمارينا

سوف تشاهد المد والجزر بصوره الرائعة ومناظره الخلابة مع سماع صوت الأمواج الساحر، والسير تحت أشجار النخيل المنتشرة في المكان، أيضاً هناك الكثير من المتاجر والأسواق التي تعرض كل ما تشتهي سواء من هدايا أو ملابس حديثة أو مصنوعات يدوية، وهو عن حق من أفضل مزارات السياحة في بودروم.

شاطئ فينك بودروم

يعتبر شاطئ فينك بودروم من أشهر وأجمل شواطئ تركيا وليس فقط بودروم، وذلك يعود لما يوفره من أنشطة ممتعة ورائعة تزيد الشاطئ روعة ونبدأ بالراية الزرقاء التي يرفعها الشاطئ أمام إسمه والتي توضح أنه يعتمد ويحترم الشروط العالمية للبيئة وهو من افضل الاماكن السياحية في بودروم.





المصدر : traveltalez











