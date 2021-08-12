الوكيل الإخباري - بيروت اهم مناطق السياحة في لبنان وهي المركز الاقتصادي والثقافي للبلاد، تضم الكثير من الاماكن السياحية وتحتضن العديد من المجمعات التجارية العصرية وفيها مطاعم تقدم اشهى الاطباق من المطبخ اللبناني المعروف.



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اهم اماكن السياحة في بيروت :

وسط بيروت



منطقة وسط بيروت أو داون تاون بيروت Downtown Beirut تعد من اهم مناطق السياحة في لبنان وهي المنطقة المركزية في مدينة بيروت اللبنانية، والتي تحتوي بطبيعة الحال على العديد من المطاعم والمحال التجارية والمقاهي بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية التي تقام في الهواء الطلق داخل هذا المكان الذي يحمل روح بيروت في داخله .

خليج زيتونة



يقع خليج زيتونة Zaitunay Bay حول مرسى مدينة بيروت تستطيع الوصول إليه عن طريق المتنزه الساحلي إلى الشمال، كما يحده من الجنوب كورنيش بيروت، ويعتبر هذا المكان تجسيدا حيا لمشروع يمثل شاطئا حضريا وجذبا سياحيا هاما من معالم السياحة في لبنان ، يحتوي الخليج على عدد من معالم الجذب الرئيسية أبرزها نادي اليخوت والذي يستوعب بدوره تسعة أجنحة تتوفر بها معظم وسائل الراحة التي قد يكون الزوار في حاجة إليها .



الروشة

الروشة Rouche هو حي سكني وتجاري شهير يقع في مدينة بيروت معروف بمبانيه السكنية الراقية والعديد من المطاعم والمقاهي التي تنتشر على جانبي شوارعه والتي يعد أبرزها شارع باريس الذي يشكل جزءا هاما من كورنيش بيروت

الكورنيش أو الرصيف الواسع الموجود على شاطئ البحر في شارع باريس يعتبر من اهم اماكن السياحة في لبنان ويستقطب عددا كبيرا من الزائرين في عطلات نهاية الأسبوع خاصة خلال فترة المساء.

مسجد محمد الأمين

يعد مسجد محمد الأمين بيروت Mohammad Al-Amin Mosque الواقع في ساحة الشهداء في مدينة بيروت واحدا من معالم لبنان أضخم المساجد في البلاد وأكثرها روعة من حيث التصميم المعماري الداخلي والخارجي، يعود تاريخ المسجد لأكثر من قرن ونصف القرن من الزمان.

يتسع المسجد تقريبا لأكثر من 5 آلاف شخص لذلك يعد أكبر المساجد استقطابا للمصلين والزوار في بيروت، أطلق على هذا المسجد اسم محمد الأمين نسبة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

المسجد صمم على الطراز العثماني واللبناني مجتمعا أما الزخارف والتفاصيل المعمارية فتحمل الطابع المملوكي فيما زينت أسقفه بقطع ضخمة من الكريستال، بجوار المسجد يقع واحد من أشهر المزارات بالعاصمة اللبنانية وهو ضريح رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.





وايفز أكوا بارك

وايفز أكوا بارك بيروت Waves Aqua Park هو أكبر منتزه مائي في مدينة بيروت اللبنانية كما أنه واحد من اماكن السياحة في لبنان كونه من أكبر الحدائق في الشرق الأوسط حيث تغطي مساحة تبلغ 60،000 متر مربع

يقع هذا المنتزه أعلى تلة من الصنوبر الحرجي مما تضيف البهجة كثيرا على قلوب جميع الضيوف مع الشعور بالنضارة والصفاء ناهيك عن الطبيعة المتفجرة بالمكان والتي تتجسد في إطلالة المنتزه على مدينة بيروت بالكامل والبحر الأبيض المتوسط.



المصدر - رحلاتك