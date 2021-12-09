السياحة في تونس: أجمل الأماكن السياحية في سيدي بو سعيد

الوكيل الإخباري - تزخر سيدي بو سعيد في تونس، ذات المناظر الخلابة، بالمباني البيضاء المثالية للصور مع النوافذ المصنوعة من الحديد المطاوع والأبواب الخشبية ذات اللون الأزرق السماوي.

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واحدة من أكثر الأشياء التي يمكن ممارستها هنا للسياح هي الاسترخاء ببساطة مع الكابتشينو والاستمتاع بمشاهدة العالم في نزهة. يمكنك أيضًا التجول وسط الشوارع الخلفية الهادئة (السيارات محظورة) والاستفادة من الأجواء المريحة.

قصر دار نجمة الزهراء



يعود تاريخ هذا السكن القديم الذي تم ترميمه بشكل جميل إلى أوائل القرن العشرين، عندما تم بناؤه للرسام وعازف الموسيقى الفرنسي Baron Rodolphe d'Erlanger المعروف بعمله متعدد المجلدات الذي يتتبع تاريخ الموسيقى العربية.

متحف دار العنابي



هذه فرصة رائعة لإلقاء نظرة خاطفة داخل منزل على الطراز التقليدي في سيدي بوسعيد. فتحت العائلة التي تعيش هنا بعض الغرف، بحيث يمكن للزوار مشاهدة التصميم والتخطيط النموذجيين للمنازل المحلية.

تصور بعض الغرف الحياة المحلية، ولكن الميزة الحقيقية هنا هي ببساطة مشاهدة الديكورات الداخلية ببلاط السيراميك الملون وتفاصيل الزجاج الملون.

المصدر - سيدتي