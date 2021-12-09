الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

إعفاء الزعبي من رئاسة البلقاء التطبيقية

الخصاونة: نؤكد ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

مركز الأزمات يعلن عن إجراءات جديدة للقادمين إلى المملكة اعتبارا من الأحد.. تفاصيل

الاتحاد النسائي ينظم ندوة بمناسبة حملة الـ16 يوما الدولية

السفيرة الكندية تزور محطة دير علا للأبحاث الأثرية

المباشرة بزراعة الأشجار الحرجية على مداخل المحافظات الجنوبية والخط الصحراوي

اصابة مهربين وإحباط تهريب مخدرات خلال محاولة تسلل من سوريا

"السرطان" يخطف الطالب العمري من بين أهله ورفاقه في كلية الطب - صور

كما انفرد الوكيل .. الأردن يقرر رفع تزويد فلسطين بالكهرباء إلى 80 ميغاواط

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

الخميس، 09-12-2021 04:03 م

السياحة في تونس: أجمل الأماكن السياحية في سيدي بو سعيد

36967


الوكيل الإخباري - تزخر سيدي بو سعيد في تونس، ذات المناظر الخلابة، بالمباني البيضاء المثالية للصور مع النوافذ المصنوعة من الحديد المطاوع والأبواب الخشبية ذات اللون الأزرق السماوي.

اضافة اعلان

 

واحدة من أكثر الأشياء التي يمكن ممارستها هنا للسياح هي الاسترخاء ببساطة مع الكابتشينو والاستمتاع بمشاهدة العالم في نزهة. يمكنك أيضًا التجول وسط الشوارع الخلفية الهادئة (السيارات محظورة) والاستفادة من الأجواء المريحة.

 

قصر دار نجمة الزهراء

يعود تاريخ هذا السكن القديم الذي تم ترميمه بشكل جميل إلى أوائل القرن العشرين، عندما تم بناؤه للرسام وعازف الموسيقى الفرنسي Baron Rodolphe d'Erlanger المعروف بعمله متعدد المجلدات الذي يتتبع تاريخ الموسيقى العربية.

 

متحف دار العنابي

هذه فرصة رائعة لإلقاء نظرة خاطفة داخل منزل على الطراز التقليدي في سيدي بوسعيد. فتحت العائلة التي تعيش هنا بعض الغرف، بحيث يمكن للزوار مشاهدة التصميم والتخطيط النموذجيين للمنازل المحلية.
تصور بعض الغرف الحياة المحلية، ولكن الميزة الحقيقية هنا هي ببساطة مشاهدة الديكورات الداخلية ببلاط السيراميك الملون وتفاصيل الزجاج الملون.

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
36999

أبرز الأماكن السياحية في بوينس آيرس

36573

أبرز معالم الجذب السياحي حول بحيرة كونستانس في ألمانيا

Lake-Lucerne

عناوين جذابة في لوسيرن عند السياحة في سويسرا

36018

أفضل الأماكن السياحية لزيارتها في إدنبرة

35990

نصائح للتغلب على الحالات الطارئة خلال الرحلة

35609

أشهر الأماكن السياحية في بورتو البرتغالية