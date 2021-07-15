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الخميس، 15-07-2021 03:10 م

السياحة في جورجيا واهم الاماكن السياحية فيها

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الوكيل الإخباري - تشتهر السياحة في جورجيا بوجود الاماكن الطبيعية الساحرة المتمثلة فى الأنهار والعيون والآبار ،وفيها الكثير من مناطق الجذب السياحى ؛لإحتوائها على معالم وآثار تاريخية تعود الى اقدم الحضارات التى سيطرت عليها فى الزمن السالف ،ولا تزال تضم حتى اليوم بقايا آثارها .

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وبالأخص مدنها أو مستعمراتها التى بنيت منذ قرون عديدة على رأسها مدينة تبليسى العاصمة الجورجية،ومدينة باتومى الساحلية التى تطل على ساحل البحر الأسود، فعلى الرغم من ان جمهورية جورجيا تعد دولة صغيرة فى مساحتها وعدد سكانها ،غير ان ما تضمه من تراث ثقافى ،وتاريخ غنى بالآثار جعلها من افضل الدول السياحية التى يتمنى المرء أن يقوم بزيارتها،

 

دولة ذات سيادة في منطقة القوقاز من أوراسيا، تقع عند ملتقى أوروبا الشرقية مع غرب آسيا،يحدها من الغرب البحر الأسود، ومن الشمال روسيا،ومن الجنوب تركيا وأرمينيا، وأذربيجان من الشرق. ، تمتلك جورجيا أيضاً تنوعاً لغوياً كبيراً.

 

اللغات المنطوق بها من الأسرة القوقازية الجنوبية هي الجورجية واللازوالمنغرليون، والسفان.تتحدث المجموعات جنوب القوقاز من غير الجورجيين اللغة الجورجية بالإضافة إلى لغاتهم الأصلية في كثير من الأحيان.

 

وتعتبر مقصد هام جدا للسياح من أصقاع الأرض وتضم معالم سياحية وتاريخية وأثرية هامة ومتنوعة مثل :

 

دير فارديزيا، وقلعة ناريكالا، وشارع روستافلى، وحديقة بولفارد الواقعة في باتومي، و قلعة الرب التي شيدت في القرن السادس قبل الميلاد، وجبل كازبيك، وبحيرة ريتسا التي تقع في الجهة الشمالية من جورجيا.

 

المصدر - عالم السفر 

 






 




 

 


 

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