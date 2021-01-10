السياحة في زيلامسي الاوروبية

الوكيل الإخباري _ تقع مدينة زيلامسي غرب وسط النمسا في أسفل جبل شمتنهوه على الشاطئ الغربي من بحيرة زيل سي، حيث تعد السياحة في زيلامسي وجهة مشهورة عند جبال الألب التي يمكن الوصول إليها عن طريق التلفريك كما أنها تعد منتجع شتوي وصيفي معروف لقربه من نهر شميتنهوه؛ إذ تستطيع التزلج والاستمتاع بالحياة الليلية في الشتاء وكذلك الغوص في البحيرة والاسترخاء على الشواطئ وتسلق جبال الألب الشهيرة في الصيف.

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تعرف على ابرز الاماكن السياحية في زيلامسي :

بحيرة زيل

يعد التنزه في بحيرة زيل من أروع أماكن السياحة في زيلامسي تتميز بقربها من منتزه اليزابيث في مدينة زيلامسي لذا يرتادها الكثير من سكان المدينة وزوّارها من مختلف أنحاء العالم، ويمكنك ممارسة عدد من الأنشطة هناك مثل الاسترخاء أمام البحيرة والاستمتاع بجمال الطبيعة كما يمكنك إلتقاط الصور الفوتوغرافية .



جبل شميتنهوه

يعد أحد أجمل الجبال البانورامية في النمسا يصل ارتفاعه 3000 مترًا ويوفر مجموعة متنوعة من مسارات التزلج في فصل الشتاء ومسارات المشي لمسافات طويلة في الصيف والأماكن المميزة للعائلة طوال العام. يمكن ركوب تلفريك جبل شميتنهوه الذي يوفر مناظر بانورامية على الجبل، وممارسة رياضة تسلق الجبال والمشي وركوب الدراجات في الصيف وتناول مشروب ساخن في أحد المطاعم أو المقاهي الموجودة على الطريق الواصل إلى قمة الجبل أو في القمة.



منتزه اليزابيث

يقع على ضفاف بحيرة زيلامسي يتمتع بجمال الطبيعة وعدة مسارات للمشي وركوب الدراجات كما يحتوي على مسطحات خضراء تناسب التنزهات العائلية، وعدداً من المطاعم والمقاهي التي تقدم بعض المأكولات المحلية.



قلعة كابرون

يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر تعد مكانًا محبوبًا وشعبيًا للفعاليات حيث تقام أحداث رائعة في قلعة كابرون على مدار العام أبرزها مهرجان القرون الوسطى السنوي في الصيف.



شلالات كريمل

أحد أجمل معالم السياحة في زيلامسي، تتساقط مياهها بقوة من الأعلى مكونة الضباب من حولها. يمكن القيام برحلات التخييم وبعض الرحلات الاستكشافية هناك مثل تسلق الجبال ومشاهدة العديد من أنواع الطّيور بعضها مهدد بالانقراض.



الحديقة الوطنية هوه تاورن

حيث توفر العديد من الفعاليات والأنشطة إذ يضم متحف حيوانات ونباتات منطقة الالب وكنوز تاورن ومعرض الغابة والجبل، قاعة Nationalpark 360° والتي تعرض مشاهد من قمم الجبال والانهار في النمسا بأحدث التقنيات والمؤثرات.

المصدر : سائح







