الأربعاء 29-09-2021
الوكيل الاخباري

اجتماع في وزارة الداخلية لاعلان وثيقة ضبط الجلوة العشائرية

زراعة الأعيان تبحث واقع القطاع الزراعي في المملكة

1.4 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية آب الماضي

البنك المركزي : 2.2 مليار دولار حوالات المغتربين حتى نهاية آب

الحكومة الإماراتية الجديدة تؤدي القسم

عطاءان لإنشاء واستكمال تنفيذ طرق في الأغوار

ندوة حول الفرص المتاحة في قطاع الخدمات الأردني

قناة السويس تحقق رقما قياسيا تاريخيا

انطلاق مهرجان الأردن للإعلام العربي 3 تشرين الأول المقبل

البرغوثي رئيساً لجمعية مصدري ومنتجي الأثاث

الأربعاء، 29-09-2021 03:48 م

السياحة في فاليتا: أصغر العواصم في أوروبا

4308


الوكيل الإخباري - تعدّ مدينة فاليتا عاصمة مالطا إلى بمثابة عاصمة الثقافة الأوروبية. مع تاريخ حافل، تم إدراج المدينة بأكملها كموقع تراث لليونسكو.

اضافة اعلان

 

في الآتي، أفضل الأماكن السياحية يمكن مشاهدتها في واحدة من أصغر العواصم في أوروبا :

 

متحف الألعاب
يوفر هذا المتحف فرصة مثالية لتوضيح للأطفال مدى تطور الألعاب على مر العقود. افتتح المتحف في عام 1998 من قبل المؤسس فينسينت براون. بدأ شغف فينسنت بالحفاظ على الألعاب القديمة عندما قرر الاحتفاظ بصندوق من الألعاب كان صديقه يرميها بعيدًا. لم تكن الألعاب على مستوى تقديم معايير الصحة والسلامة، لذا بدلاً من إعطائها لأطفاله كما كان ينوي في الأصل، أعادها فينسنت وبدأ مجموعة خاصة به.

 

متحف البريد
الخوض في التاريخ البريدي لمالطا الذي يعود تاريخه إلى حكم وسام القديس يوحنا في القرن السادس عشر ، هذا المتحف المكون من أربعة طوابق هو منزل تم تحويله في فاليتا مع واجهة خارجية على الطراز الباروكي تماشياً مع المعروضات الأقدم. تم افتتاح المتحف في عام 2016 بدعم من الاتحاد الأوروبي، وهو يمثل نقاطاً بارزة في التاريخ المالطي لأهمية النظام البريدي، لا سيما بسبب موقع مالطا الاستراتيجي خلال زمن الحرب.

 

فاليتا ووترفرونت
تم بناء كورنيش فاليتا المذهل في الأصل من قبل Grandmaster Pinto لفرسان سانت جون لاستخدام المباني كمتاجر. يتميز هذا المعلم بموقع هادئ بعيداً عن المركز الرئيسي لمدينة فاليتا، ولا يزال يضم المتاجر الأصلية، والتي تم تحويل 19 منها إلى مطاعم تستضيف مجموعة من المأكولات لتناسب جميع الميزانيات والمكاتب والمتاجر الفريدة.

 

مسرح مانويل
يُعد مسرح مانويل أحد أماكن الفنون المسرحية المهمة في فاليتا، ويُقال إنه أحد أقدم مسارح العمل في أوروبا. يحتوي على قاعة بيضوية الشكل مع ثلاثة مستويات من الصناديق الخشبية المزينة بأوراق ذهبية، وسقف أزرق شاحب يشبه القبة المستديرة. لقد احتفظ بالعديد من معالمه المعمارية على الرغم من التعديلات المتعددة على مر السنين وهو مبنى جميل للغاية. 

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
مدينة_بروج_في_بلجيكا

افضل اماكن السياحة في مدينة بروج بلجيكا

مولدوفا

أماكن سياحية في عاصمة مولدوفا

The-green-mountain-Abha

الجبل الأخضر.. مناظر خلابة من أعلى قمة في أبها السعودية

162713

أفضل الأنشطة التي يمكنك القيام بها في جزيرة فرسان السعودية

istock-1094338162-1200x630

تطبيقات للسفر لا تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت

لاببلابلا

اليوم العالمي للسياحة 2021 من أجل النمو الشامل

أخبار متعلقة
شواطئ-المملكة-العربية-السعودية

معالم سياحية جديرة بالزيارة في اليوم الوطني السعودي

111-3

ا أجمل الأماكن السياحية في بلباو إسبانيا

iStock-614307964

أفضل الأماكن السياحية في لفيف أوكرانيا

اليوم-الثاني-768x500

أماكن سياحية في أوبود

10-top-rated-tourist-attractions-in-puerto-rico

أفضل المعالم السياحية الجديرة بالزيارة في بورتوريكو

جولة-على-أهم-معالم-مونترو-السياحية

جولة على أهم معالم مونترو السياحية