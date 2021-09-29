السياحة في فاليتا: أصغر العواصم في أوروبا

الوكيل الإخباري - تعدّ مدينة فاليتا عاصمة مالطا إلى بمثابة عاصمة الثقافة الأوروبية. مع تاريخ حافل، تم إدراج المدينة بأكملها كموقع تراث لليونسكو.

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في الآتي، أفضل الأماكن السياحية يمكن مشاهدتها في واحدة من أصغر العواصم في أوروبا :

متحف الألعاب

يوفر هذا المتحف فرصة مثالية لتوضيح للأطفال مدى تطور الألعاب على مر العقود. افتتح المتحف في عام 1998 من قبل المؤسس فينسينت براون. بدأ شغف فينسنت بالحفاظ على الألعاب القديمة عندما قرر الاحتفاظ بصندوق من الألعاب كان صديقه يرميها بعيدًا. لم تكن الألعاب على مستوى تقديم معايير الصحة والسلامة، لذا بدلاً من إعطائها لأطفاله كما كان ينوي في الأصل، أعادها فينسنت وبدأ مجموعة خاصة به.

متحف البريد

الخوض في التاريخ البريدي لمالطا الذي يعود تاريخه إلى حكم وسام القديس يوحنا في القرن السادس عشر ، هذا المتحف المكون من أربعة طوابق هو منزل تم تحويله في فاليتا مع واجهة خارجية على الطراز الباروكي تماشياً مع المعروضات الأقدم. تم افتتاح المتحف في عام 2016 بدعم من الاتحاد الأوروبي، وهو يمثل نقاطاً بارزة في التاريخ المالطي لأهمية النظام البريدي، لا سيما بسبب موقع مالطا الاستراتيجي خلال زمن الحرب.

فاليتا ووترفرونت

تم بناء كورنيش فاليتا المذهل في الأصل من قبل Grandmaster Pinto لفرسان سانت جون لاستخدام المباني كمتاجر. يتميز هذا المعلم بموقع هادئ بعيداً عن المركز الرئيسي لمدينة فاليتا، ولا يزال يضم المتاجر الأصلية، والتي تم تحويل 19 منها إلى مطاعم تستضيف مجموعة من المأكولات لتناسب جميع الميزانيات والمكاتب والمتاجر الفريدة.

مسرح مانويل

يُعد مسرح مانويل أحد أماكن الفنون المسرحية المهمة في فاليتا، ويُقال إنه أحد أقدم مسارح العمل في أوروبا. يحتوي على قاعة بيضوية الشكل مع ثلاثة مستويات من الصناديق الخشبية المزينة بأوراق ذهبية، وسقف أزرق شاحب يشبه القبة المستديرة. لقد احتفظ بالعديد من معالمه المعمارية على الرغم من التعديلات المتعددة على مر السنين وهو مبنى جميل للغاية.

المصدر - سيدتي

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