السياحة في فرانكفورت ترضي جميع أذواق المسافرين

الوكيل الإخباري - تنتشر مدينة فرانكفورت الألمانية على طول ضفاف النهر الرئيسي، وكانت دائمًا نقطة جذب سياحي بسبب أماكنها الخلابة العديدة التي ترضي جميع أذواق المسافرين.

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أشهر العناوين والمعالم السياحية الجديرة بالزيارة في فرانكفورت :

رومربيرغ

حتوي قلب ساحة المدينة على مجموعة من المباني غير المنتظمة التي تضفي أجواءً جذابة. يزدهر المربع دائمًا بالمارة. من الجوانب المهمة التي بقيت على حالها المحلات التجارية المفتوحة التي لا تزال تنبعث من أجواءالعالم القديم. لا تكتمل زيارة فرانكفورت من دون قصد رومربيرغ.

البرج الرئيسي



بينما يوجد في فرانكفورت العديد من المباني الشاهقة التي تطل على الشوارع، إلا أن البرج الرئيسي فقط يسمح للجمهور بالحصول على إطلالة بانورامية كاملة على المدينة. تم تسمية المبنى على اسم نهر الماين، الذي يمر عبر المدينة. يتكون المبنى من 650 طابقًا.

منزل ومتحف غوته

فرانكفورت هي مسقط رأس الكاتب الشهير يوهان فولفجانج فون غوته، الذي عاش حتى عام 1765. تم ترميم المنزل بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تعرض للقصف وتم تجميع كل شيء بشكل معقد. من غرفة الطعام إلى غرفة الكتابة في الطابق الأول تم تزيينها بشكل جذاب.

حديقة النخيل



تعد حديقة النخيل أحد أكبر الحدائق النباتية في المدينة، وتمتد على مساحة 54 هكتارًا. منذ افتتاحها في عام 1871، كانت مدرجًا في قائمة المفضلات للجمهور والسياح. أهم ما يميز هذا المكان اللافت للنظر هو أنه يحتوي على معروضات نباتية تم تصميمها وفقًا للموقع الجيولوجي.

المصدر- سيدتي

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