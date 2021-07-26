السياحة : 22 الف سائح زاروا مأدبا منذ بداية العام

الوكيل الإخباري - قال مدير السياحة في محافظة مأدبا وائل الجعنيني إن اعداد السياح الذين زاروا المدينة والمواقع السياحية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 22 ألف سائح.

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وأكد الجعنيني في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن أكثر الجنسيات التي زارت المدينة كانت من دول اميركا، ورومانيا، وروسيا وبلجيكا، وباكستان، وبولندا. وبين أن عدد المنشآت السياحية في مأدبا 98 ، موزعة ما بين فنادق ومطاعم ومشاغل ومتاجر لبيع الحرف ومكاتب للسياحة. وأشار الى أن هناك العديد من المواقع السياحية في المدينة يقصدها السياح انطلاقاً من مركز الزوار الذي افتتحه رئيس الوزراء الشهر الماضي، ويعمل على استقطاب السياح القادمين للمدينة. وطالب الجعنيني بضرورة دعم السياحة وتخفيض الكلف والضرائب على أصحاب المنشآت السياحية، على أمل العودة التدريجية لها.