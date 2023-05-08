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الإثنين، 08-05-2023 04:35 م

الشارقة وجهة جذابة ومنوعة في الامارات العربية المتحدة

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الوكيل الإخباري - تشتهر الشارقة بالعاصمة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي موطن لمجموعة منتقاة من الأبنية المذهلة وأماكن السياحة الرائعة التي يجب على المرء زيارتها.

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أيضًا، بالنسبة لأولئك الذين يحبون استكشاف تاريخ وأناقة الفن والثقافة العربية، تعد الشارقة وجهة لا مثيل لها وهي واحدة من أفضل الوجهات الصديقة للعائلة في الإمارات العربية المتحدة.

 

متحف الشارقة للحضارة الإسلامية

أحط نفسك بالثقافة العربية واحتضن روعة المخطوطات الدينية التي ستشهدها خلال زيارتك في هذه العمارة المذهلة. المتحف هو موطن لقائمة طويلة من الأعمال الفنية التي ربما لم تشاهدها حتى الآن. ويشمل الحرف اليدوية الرائعة المصنوعة من المعدن والزجاج، وبعضها مصنوع من الطين.

 

متحف الشارقة للفنون

يترتب على محبي الفن الذهاب وتجربة هذا المتحف، الذي يعرض مجموعة من الأعمال الفنية العربية الأكثر قيمة. يعتبر أكبر متحف للفنون في الإمارات العربية المتحدة ويضم 72 صالة عرض مدعومة بمعروضات فنية مدهشة لبعض أفضل الرسامين العرب. لم يكن قديمًا جدًا، فقد تم افتتاحه في عام 1997 ويجب على المرء تجربة أصالته.


متحف الشارقة للعلوم

يعتبر المتحف واحدًا من أفضل الأماكن التي يجب زيارتها في الشارقة برفقة الأطفال، على وجه الخصوص. تم تصميم المتحف بأكمله بطريقة تجعل الأطفال مدمنين لساعات. هناك الكثير من الأنشطة الممتعة مثل بناء الألغاز وقوة القبضة والتوازن وغيرها. يضم المتحف أيضًا قبة فلكية رائعة تجذب أبصار الأطفال.


بحيرة خالد

تقع بحيرة خالد في الوسط الأيمن، وتشتهر بكونها ثالث أعلى نافورة في العالم. تعتبر من أجمل الأماكن التي يمكن زيارتها في الشارقة ليلاً. من الممتع الجلوس ومشاهدة مثل هذه النافورة الرائعة وهي ترمي المياه على ارتفاع يصل إلى مائة متر. يمكن أيضًا زيارة هذا المكان مع الشريك لقضاء أمسية رومانسية.


قناة القصباء

شتهر القصباء، وهي مركز ترفيهي في الضواحي، باحتوائها على عدد كبير من الأنشطة التفاعلية الجذابة. على الرغم من احتوائها على العديد من عوامل الجذب المدهشة، إلا أن أشهرها هي عجلة فيريس المعروفة باسم "عين الإمارات". بينما تبدأ رحلة المغامرة في هذه العجلة، يمكن للزائر الحصول على المنظر الكامل للمدينة.

 

سيدتي 

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