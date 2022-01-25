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الثلاثاء، 25-01-2022 04:25 م

الشتاء لا يزور هذه الأماكن من العالم

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الوكيل الإخباري - من المعروف أن فصل الشتاء وأجواءه الثلجية لا يفضلها الكثيرون، كون تلك الأجواء في بعض الأحيان تكون قاسية، حيث يفضلون الوجود تحت أشعة الشمس طوال الوقت، لأنها مصدر الطاقة والحيوية بالنسبة لهم.

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وهناك العديد من الأماكن حول العالم التي لا يزورها فصل الشتاء أبداً، فالأجواء هناك دائماً مشمسة أو دافئة على مدار العام، أي أن فصلي الصيف والربيع هما السائدان طوال العام. ونرصد في التقرير التالي أبرز الأماكن في مختلف دول العالم، التي لا يزورها فصل الشتاء أبداً، ومنها:

 

جمهورية موريشيوس - المحيط الهندي
تقع جمهورية موريشيوس شبه الاستوائية في وسط المحيط الهندي، وتتمتع بمناخ معتدل ودافئ، حيث لا تزيد درجة الحرارة في الأيام الحارة على 31 درجة مئوية، ولا تقل عن 17 درجة مئوية، فهي مكان لا يزوره الشتاء أبداً.

 

ديربان - جنوب أفريقيا
تتمتع مدينة ديربان الجنوب أفريقية بمناخ معتدل طوال العام، فلا تزيد درجات الحرارة على 23 درجة مئوية، ولا تقل عن 15 درجة مئوية، وهذا الأمر ليس كثير الحدوث أن تنخفض لمثل هذه الدرجة.

 

سان دييغو - أميركا
تقع مدينة سان دييغو جنوب غرب ولاية كاليفورنيا الأميركية، وإذا أردت الاحتفال بالكريسماس مثلاً وسط الثلوج والأجواء المتجمدة فلا تذهب إلى هناك فهذه المدينة لا يزورها الشتاء، إذ تزيد درجة الحرارة على 16 درجة مئوية لأكثر من 344 يوماً من أيام السنة، وفصل الخريف هناك هو أكثر أوقات السنة في ارتفاع درجة الحرارة.

 

الفلبين
تقع دولة الفلبين في جنوب شرق آسيا، وبالرغم من هطول الأمطار إلا أن الجو ليس بارداً على الإطلاق، ومتوسط درجة الحرارة طوال العام لا يقل عن 25.5-26.6 درجة مئوية.

 

 

زهرة الخليج 

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