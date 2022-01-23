الشرطة الهولندية تعثر على مسافر على متن طائرة قادمة من جنوب أفريقيا

الوكيل الاخباري- عثرت الشرطة الهولندية في مدينة أمستردام، على مسافر مختبئ في العجلة الأمامية لطائرة شحن آتية من جنوب أفريقيا، كما أعلنت ناطقة، الأحد.



ويعتقد أن الرجل المجهول الهوية تسلل إلى عجلة الطائرة قبل مغادرتها جوهانسبرغ، بحسب الناطق باسم الشرطة العسكرية الملكية الهولندية يوان هيلموندز.



وقالت هيلموندز لوكالة ”فرانس برس“: ”عثر على الرجل حيا في مقدم الطائرة ونقل إلى مستشفى في حالة مستقرة“.

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ويبلغ متوسط وقت الرحلة بين جوهانسبرغ وأمستردام حوالي 11 ساعة.



والحوادث المماثلة في الرحلات الجوية المتجهة إلى هولندا نادرة، وفق الناطق باسم الشرطة، ذاكرة أن المحاولات السابقة شملت مهاجرين من نيجيريا وكينيا.

المصدر: إرم