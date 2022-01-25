الثلاثاء 25-01-2022
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الثلاثاء، 25-01-2022 11:28 ص

الصندوق السياحي السعودي يطلق واجهة الطائف باستثمارات 300 مليون ريال

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الوكيل الاخباري- أعلن صندوق التنمية السياحي بالسعودية، عن شراكة استراتيجية مع شركة الأمين المميزة، سينتج عنها مشروع سياحي بمساحة تزيد على 100 ألف متر مربع في الطائف باستثمارات تتجاوز 300 مليون ريال.

وذكر الصندوق أن المشروع يتكون من فندق يضم ما يقارب 150 وحدة فندقية، ومرافق تجزئة وترفيه في محافظة الطائف.

وطرح اسم "واجهة الطائف" للمشروع الذي يعكس أهمية هذه المدينة كإحدى الوجهات الصيفية بالمملكة، حيث سيوفر المشروع مساحة لممشى خارجي كبير، ومساحات مخصصة للمحلات التجارية المحلية والعالمية، كما يعكس المشروع مفهوماً حديثاً في التسوق عبر الدمج بين قطاع التجزئة والأنشطة الترفيهية مما يجعله مقصداً سياحياً وترفيهياً مهماً لزوار وقاصدي مدينة الطائف، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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المصدر: العربية

 




 

 


 

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