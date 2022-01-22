الصين.. أولى الرحلات الجوية تغادر شيان مع تخفيف قيود السفر

الوكيل الاخباري- أقلعت اليوم السبت أول رحلة طيران تجارية منذ شهر من مدينة شيان بغرب الصين، بعد تخفيف القيود المفروضة على السفر إثر تفشي كورونا، قبل الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الشهر المقبل.



وبحسب الموقع الإلكتروني لمطار شيان شيانيانغ الدولي، فقد أقلعت سبع طائرات السبت، فيما يتوقع وصول أربع غدا الأحد.



وتم منع الوصول إلى شيان، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة تقع على بعد حوالي ألف كيلومتر جنوب غرب بكين، في الثاني والعشرين من ديسمبر بعد تفشي متحور "دلتا" من فيروس كورونا بها.



وعلى الصعيد الوطني، أبلغت الصين عن 63 إصابة مؤكدة جديدة في غضون 24 ساعة حتى منتصف ليل الجمعة.



وأبلغت شيان عن 2053 إصابة منذ التاسع من ديسمبر، بينما لم تبلغ عن أي حالة أمس الجمعة.



ويتعين على ركاب الخطوط الجوية الذين يرغبون في مغادرة شيان إظهار نتيجة اختبار سلبي خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية، حسبما أوردت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية.



وقالت الوكالة إنه تم منع الأشخاص القادمين من المناطق التي تعتبر معرضة لخطر الإصابة بالعدوى من دخول المطار.

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المصدر:روسيا اليوم