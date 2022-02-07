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الإثنين، 07-02-2022 11:00 ص

الصين تحقق عوائد بقيمة 45.4 مليار دولار من السياحة الداخلية بعيد الربيع

علم-الصين


الوكيل الاخباري- كشفت وزارة الثقافة والسياحة الصينية عن تحقيق عائد من السياحة المحلية في الصين بلغت نحو 289.2 مليار يوان "حوالي 45.4 مليار دولار".

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وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن البلاد شهدت 251 مليون رحلة ركاب داخلية خلال عطلة عيد الربيع التي استمرت أسبوعا منذ 31 كانون الثاني، وانخفض عدد الرحلات الداخلية بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي في السنة الجارية، بينما بلغت عائدات السياحة المحلية قرابة 289.2 مليار يوان "حوالي 45.4 مليار دولار".


وأشارت إلى أن البلاد لم تشهد حوادث كبيرة في قطاع الثقافة والسياحة، وظلت السوق مستقرة ومنظمة خلال العطلة.

 

بترا

 




 

 


 

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