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الأحد، 10-01-2021 11:54 ص

الصين تواصل تعليق رحلاتها الجوية من و إلى بريطانيا

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الوكيل الإخباري _ اكدت إدارة الطيران المدني في الصين، اليوم الأحد، أن البلاد ستواصل تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها.

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واشارت إدارة الطيران المدني الصيني في بيان لها الى ان التعليق الجديد سيسري بدءا من يوم غد الاثنين الواقع في 11 يناير/ كانون الثاني.


وكانت الصين قد أعلنت تعليق الرحلات الجوية المباشرة مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا هناك.


وفرضت الحكومة البريطانية قيودا على السفر إلى جنوب أفريقيا، كما تفرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين على الوافدين من هناك ومن كانوا على اتصال مباشر بهم.


المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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