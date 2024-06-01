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السبت، 01-06-2024 09:30 ص

نصائح مهمّة للمسافرين.. تعرّف إلى أسوأ المقاعد على الطائرة

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الوكيل الإخباري - اذا كنت من محبي السفر، فغالبا أنت على دراية الآن بأفضل المقاعد، وعادة ما تقوم باختيارها وأنت تقوم بالحجز.

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لكن هل تعلم أين تقع أسوأ المقاعد على متن الطائرة؟

 

خبراء السياحة والسفر ينصحون بالابتعاد عن الجلوس بآخر مقعد بالطائرة. وحددوا أربعة أسباب لذلك التحذير:
1-أولا.. التصاق المقاعد الأخيرة بحائط الطائرة، ما يجعل فرد ظهر المقعد مستحيلا، وبالتالي تكون هناك صعوبة في الجلوس طوال الرحلة، خاصة خلال الرحلات الطويلة التي تمتد لساعات.
2-ثانيا.. قرب المقعد الأخير من محرك الطائرة، وهو ما سيسبب لك إزعاجاً كبيراً، خاصة إذا كانت الرحلة طويلة.
3-ثالثا.. قرب المقعد من الحمامات في الطائرة، وهو ما لا يفضله أغلب الركاب.
4-رابعا.. هذه المقاعد الأخيرة تجعلك تشعر بكل المطبات الهوائية، وهي عادة ما تسبب نوبات فزع لدى الكثير من الركاب.

 

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