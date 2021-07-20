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الثلاثاء، 20-07-2021 04:45 م

الطريقة الصحيحة لترتيب شنطة السفر

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الوكيل الإخباري - يعتبر البعض عملية تعبئة شنطة السفر مهمة شاقة، علماً أنه يجب حزم الأغراض الضرورية التي قد تحتاجها -لا أكثر ولا أقل.

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أفضل طرق ترتيب الملابس في شنطة السفر

1 - لتكون أكثر تنظيماً يجب أن تبدأ بوضع خطة، بكل ما تريد أن تحضره معك في رحلتك. ويفضل تدوين الأغراض اللازمة بواسطة ورق وقلم أو من خلال أي تطبيق على جهازك الذكي حتى لا تغفل عن شيء.

2- بالإضافة إلى الملابس ومستحضرات التجميل والأدوية الضرورية يجب عدم الإغفال عن أخذ شاحن إضافي للهاتف في حال تعطل الأول،علماً أن الهاتف عنصر أساسي في الرحلة.
3 - يفضل الاستعانة بمكعبات التعبئة لفصل الأنواع المختلفة من العناصر مما يضمن بقاء الحقيبة نظيفة ومرتبة.
4 - يجب تخصص أكياس لوضع الملابس المتسخة في داخلها.
5 - تحدد الملابس حسب الوجهة المقصودة والنشاطات المرغوب مزاولتها.
6 - ينصح بتعبئة الأقمشة المقاومة للتجاعيد لا سيما الصوف والقطن؛ لأن هذه الأقمشة تميل إلى مقاومة التجاعيد وتكون متعددة الاستخدامات.
7 - ينصح بلف الملابس الأكثر نعومة وطي الملابس الأكثر صلابة، لن تتجعد الملابس الداخلية والقمصان والجينز والسراويل القطنية والملابس المحبوكة عند لفها بإحكام، يجب طي الأقمشة القاسية، مثل القمصان القطنية والسترات والسراويل الأنيقة بعناية.
8- توضع الأغراض الملفوفة اللينة في الجزء السفلي من حقيبتك أولاً، بعد ذلك تأتي الملابس المطوية: بالنسبة للطبقة الوسطى، ابدأ بأطول العناصر، مثل السراويل، كدس الملابس فوق بعضها البعض. ضعها بطول حقيبتك، وقم بلف القماش المتبقَّى على الطرف المقابل.
9- يمكن أخذ ثلاثة أحذية وهي صندل وحذاء رياضة وحذاء للخروج مساءً، ارتدِ الزوج الأثقل والأكبر حجماً وحزم الاثنين الآخرين.
10- بالنسبة لتجهيز حقيبة أدوات التجميل، تملأ بمجموعة من العناصر الأساسية: شامبو بحجم السفر، ومعجون أسنان، ومزيل العرق، ومبرد أظافر، ومناديل مزيل للمكياج وبالنسبة للعبوات التي قد تنسكب مثل الشامبو والبلسم، ينصح بالاحتفاظ بها في أكياس بلاستيكية داخل حقيبة أدوات الزينة الخاصة بك.

 

المصدر - سيدتي

 




 

 


 

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