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الثلاثاء، 08-08-2023 04:13 م

الطقس يتسبب في تأخير وإلغاء آلاف الرحلات الجوية الأميركية

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الوكيل الإخباري- كشفت بيانات رسمية، عن تأثر أكثر من 9000 رحلة جوية بالعواصف الصيفية الشديدة التي تضرب شرق الولايات المتحدة الأميركية.

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حيث تم تأجيل أكثر من 8200 رحلة طيران في الولايات المتحدة يوم الاثنين، وفقًا لبيانات من "فلايت أوير"، كما تم إلغاء أكثر من 1600 رحلة جوية أميركية.

وتشير البيانات إلى أنه تم إلغاء حوالي 400 من خطوط دلتا الجوية، بما يعادل نحو 11% من جدولها الزمني، وأكثر من 1200 رحلة تأخير.


وقال متحدث باسم شركة "دلتا" للطيران، إنه "نظرًا لاستمرار الطقس القاسي الذي أثر على مركزنا في أتلانتا، تعمل فرق دلتا بجد لاستعادة العملية ونعتذر لعملائنا الذين واجهوا تأخيرات في خطط سفرهم".


وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية أنها كانت تبطئ الرحلات الجوية المتجهة إلى مطارات منطقة نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة بسبب العواصف الرعدية. وحذرت من آثار جديدة على الرحلات الجوية من فلوريدا شمالًا إلى نيويورك بسبب العواصف. وكانت التوقعات تشير إلى إمكانية تأثر حوالي 120 مليون شخص في شرق الولايات المتحدة بالطقس القاسي يوم الاثنين.

وفي حين أن الطقس قد يكون السبب جزئيًا، فإن هذه التأخيرات والإلغاءات كانت متساوية بالنسبة للدورة التدريبية منذ شهور حتى الآن. فقد تسبب نقص الموظفين الذي أثر على شركات الطيران وموظفي مراقبة حركة المرور في توقفات أرضية طوال موسم السفر الصيفي.


ووفق بيان نقلته شبكة "سي إن إن"، قالت إدارة الطيران الفيدرالية، إن لديها قدرة محدودة على توجيه رحلات نيويورك شمالًا عبر المجال الجوي الكندي، بسبب "مشكلات التوظيف" في كندا.

 

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