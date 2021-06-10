الطوارئ والأزمات بأبوظبي تعتمد تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر

الوكيل الإخباري - قررت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اعتماد نظام المرور الأخضر للدخول الآمن عبر تطبيق "الحصن"، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان الدخول الآمن في جميع أرجاء الإمارة.

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وكشفت "لجنة الطوارئ" أنه سيتم تطبيق نظام المرور الأخضر للدخول الآمن، بداية من 15 يونيو الجاري، داخل جميع الأماكن التي توجد فيها تجمعات، مثل: "الفنادق، والمراكز، والحدائق العامة، والمحلات التجارية، والصالات الرياضية، وأحواض السباحة، والشواطئ العامة والخاصة، والمراكز الترفيهية المختلفة، والمطاعم والمقاهي، ودور السينما.



كما أعلنت اللجنة عن تطبيق هذه التدابير الوقائية على المواطنين والمقيمين في أبوظبي الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا، لتُضاف هذه التدابير ضمن الإجراءات الاحترازية المعتمدة في جميع أنشطة القطاعات الحيوية داخل الإمارة.



واعتمدت لجنة إدارة الطوارئ في أبوظبي، نظام المرور الأخضر، تطبيقًا لاستراتيجية الإمارة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المُستجدّ، التي تعمل بناءً على 4 محاور أساسية تتمثل في التطعيم، والتقصي وإجراء الفحوصات، والدخول الآمن، وتنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة عدوى "كوفيد 19".

المصدر - سيدتي



