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الإثنين، 12-10-2020 10:57 ص

الطيران العماني تعلن عن تقديم منصة ذكية لشراء التذاكر

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الوكيل الاخباري – أعلنت شركة الطيران العماني عن إبرام شراكة مع بنك "ظفار" ومنصة بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة بالتجارة الإلكترونية، وذلك بهدف تقديم طريقة ملائمة وذكية لشراء التذاكر عبر موقع الخطوط omanair.com

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وأوضحت الشركة في منشور لها على حسابها عبر تويتر، أنه يمكن شراء التذاكر من خلال تطبيق الشركة على الهواتف الذكية أجهزة آبل.

وكانت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في سلطنة عمان أعلنت إنهاء التعليق على رحلات الطيران الدولية المفروض منذ نهاية أذار/مارس الماضي.

 


وقررت اللجنة "فتح الحركة الجوية للرحلات الدولية بدءًا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2020، على أن تكون الرحلات مجدولة حسب المعطيات الصحّية للوجهات المحددة"

وبناء عليه، أعلنت شركة الطيران العماني عن استئناف رحلاتها الدولية المنتظمة، من وإلى سلطنة عمان.


وأوضحت الشركة في منشور على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أنها تواصل العمل عن كثب مع الخبراء والمختصين محليا ودوليا لضمان سلامة وصحة الضيوف المسافرين والأطقم الجوية في مختلف مراحل سفرهم.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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