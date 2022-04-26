الثلاثاء 26-04-2022
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الثلاثاء، 26-04-2022 11:19 ص

الطيران المدني السعودي: إجراءات لتوفير أسعار مناسبة للتذاكر الداخلية

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الوكيل الاخباري- قالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، اليوم الثلاثاء، إنها لاحظت مؤخراً تغيراً في نمط أسعار بعض فئات التذاكر الجوية، وتابعت باهتمام ما يتداول من معلومات عن أسعار تذاكر السفر الجوي الداخلي.

وأضافت في بيان، أنها نتيجة لذلك اتخذت الهيئة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الطيران المدني في المملكة حزمة من الإجراءات المباشرة سينتج عنها مراجعة هيكل تسعير النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وعدد الرحلات.

وأوضحت أن ذلك بهدف ضمان توفير أسعار مناسبة للمسافرين وتعزيز التنافسية في قطاع النقل الجوي، والتأكيد على أن مبدأ حقوق المسافرين وحمايتهم أولوية قصوى تلتزم بها الهيئة.

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