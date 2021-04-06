الثلاثاء 06-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

صحة الأعيان تبحث الواقع الوبائي في المملكة

وزير الأوقاف يفتتح مسجد عائشة أم المؤمنين بعين الباشا

وزير السياحة التونسي يرحب بزيادة الرحلات الجوية مع روسيا

وزارة الصحة : لدينا خطة طموحة للتطعيم

وزير الصحة يكشف عن خطط واجراءات جديدة

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 131 مليونا

وزارة التربية والتعليم تدعو معلمين الى مراجعة البنوك

المفرق: 16 ألف شخص تلقوا لقاحات كورونا

الأردنيون : نتمنّى الصلاة في المساجد برمضان

مستجدات القرار الحكومي بشأن الصلاة في المساجد برمضان

الثلاثاء، 06-04-2021 02:55 م

العاصمة الشيشانية غروزني تطلق اسم ولي عهد أبو ظبي على أحد شوارعها

ما_هي_عاصمة_الشيشان


الوكيل الإخباري- أقامت العاصمة الشيشانية غروزني، اليوم الثلاثاء، مراسم افتتاح شارع يحمل اسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. حسبما أفادت سفارة دولة الإمارات لدى الشيشان.

ونشرت السفارة في حسابها على "تويتر" مقطع فيديو يظهر مراسم الافتتاح وكتبت: "مراسم افتتاح شارع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الشيشانية غروزني".

اضافة اعلان
 

وجرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف وسفير الإمارات لدى موسكو محمد الجابر، وأعضاء السفارة وعدد من المسؤولين.

كما أضافت السفارة: "تقدم سعادة السفير محمد الجابر بالشكر إلى القيادة الشيشانية، مشيداً بهذه اللفتة الكريمة من الرئيس رمضان قاديروف، ومؤكداً على تقدير صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للعلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الشيشان في روسيا الاتحادية".

 

المصدر: سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1045111085_0_379_3076_2044_1000x541_80_0_0_fbbcf69fadcbfb2034f4f4650ac0df59

وزير السياحة التونسي يرحب بزيادة الرحلات الجوية مع روسيا

606c335b4c59b75c310755b1

إيران تعلق الرحلات السياحية من وإلى تركيا

606bf9604236043932781342

رغم منع البريطانيين من السفر.. 8 آلاف سائح يسمح لهم بدخول المملكة يوميا

ابو ظبي

أبوظبي تعفي القادمين من 14 دولة من العزل الإجباري

كيف-تحولت-أنقرة-إلى-عاصمة-للجمهورية-التركية-قبل-97-عاما؟

كيف تحولت أنقرة إلى عاصمة للجمهورية التركية قبل 97 عاما ؟

متحف محمد

مصر .. افتتاح متحف محمد محمود خليل

أخبار متعلقة
كيف-تحولت-أنقرة-إلى-عاصمة-للجمهورية-التركية-قبل-97-عاما؟

كيف تحولت أنقرة إلى عاصمة للجمهورية التركية قبل 97 عاما ؟

_104458307_p06sntyn

سوق أفغاني يبيع طيورا من أنحاء العالم

image (1)

فعاليات منوعة لنادي تراث الإمارات خلال أيام الشارقة التراثية

gettyimages-486365376-640x640

كيف تستعد بشكل صحيح لرحلة إلى إثيوبيا من الإمارات العربية المتحدة