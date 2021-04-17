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السبت، 17-04-2021 01:45 م

العثور على فيلا رومانية في بريطانيا

ببب


الوكيل الإخباري - كُشف مؤخراً عن بقايا مجمع من المباني الرومانية التي تتمتع بـ"مكانة عالية" أثناء القيام بأعمال بناء لمشروع إسكان جديد في شمال إنجلترا.

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واكتُشفت البقايا النادرة في سكاربورو، شمال يوركشاير، وفقاً لبيان صادر من الهيئة العامة التي تهتم بالبيئة التاريخية للبلاد، "Historic England".


وأُرسل علماء الآثار للعمل في المشروع بسبب العثور على بقايا من العصر الحديدي والروماني في الموقع، ولكن، كانت النتائج " أكثر أهمية بكثير مما كان متوقعاً"، بحسب ما ذكرته الهيئة.


ويشتمل الاكتشاف على غرفة مركزية دائرية/ وغرف مختلفة مبنية منها، بالإضافة إلى حمام.


ويعتقد علماء الآثار أن المجمع الكبير للمباني يمكن أن يكون فيلا فاخرة، أو ملاذاً دينياً، أو مزيجاً من الإثنين.


وقال مفتش الآثار القديمة في هيئة "Historic England"، كيث إيمريك: "هذه البقايا الأثرية هي اكتشاف رائع، وهي أكثر بكثير مما حلمنا باكتشافه في هذا الموقع".
ومنحتهم هذه البقايا بالفعل معرفة وفهماً أفضل لبريطانيا الرومانية، بحسب ما ذكره.


ولم يتم اكتشاف هذا النوع من التخطيط في المملكة المتحدة من قبل، وبحسب ما قالته هيئة "Historic England"، قد تكون هذه المرة الأولى التي تُشاهد فيها بقايا مثل هذا المجمع في الإمبراطورية الرومانية بأكملها،والتي غطت مساحات شاسعة من جزيرة بريطانيا العظمى من عام 43 إلى 410 ميلادي.


وأكد علماء الآثار في شمال يوركشاير بالفعل أن المباني صُممت من قبل معماريين من أعلى مستوى في شمال أوروبا في ذلك العصر، كما بناه أفضل الحرفيين، بحسب ما هو مذكور في البيان.


وأعادت الشركة وراء مشروع الإسكان، "Keepmoat Homes"، تصاميم التطوير بحيث تبقى الآثار في مساحة عامة مفتوحة، وذلك بدلاً من البناء عليها.
وستدعم هيئة "Historic England" القيام بالمزيد من الأعمال الأثرية في الموقع.

 

سي ان ان


 




 

 


 

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