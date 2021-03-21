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الأحد، 21-03-2021 11:51 ص

العراق يتخذ قرارا بشأن مواطني 37 دولة

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الوكيل الاخباري - اتخذ العراق قرارا بشأن مواطني 37 دولة، اعتبره البعض "قرارا جريئا جدا"، اليوم الأحد 21 مارس/آذار.

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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، خالد المحنا، إن الحكومة قررت دخول مواطني 37 دولة إلى البلاد دون تأشيرة دخول.


وتابع المحنا، في تصريحات نقلتها "السومرية نيوز" إن القرار "جرئ جدا" وهو يعمل على تنشيط الاستثمار.


وأشار المحنا إلى أن القرار جاء لتنشيط الاستثمار وينفذ مارس الجاري.

 

ويشمل القرار رجال الاعمال والشركات عن دول مجلس الأمن دائمة العضوية ودول الاتحاد الاوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا واستراليا ونيوزلندا وسويسرا.


ويخضع جميع المسافرين للإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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