الوكيل الاخباري - تطورت السياحة الطبية في السنوات العشر الماضية بشكل أسرع بكثير من الصناعات السياحية الأخرى.

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يزداد باستمرار عدد الناس الذين يسافرون إلى الخارج للحصول على مساعدة الأطباء هناك. ويرجع ذلك إلى اتساع الفجوة بين جودة الرعاية الصحية في مختلف البلدان.

أصبح الطب أكثر تقدماً من الناحية التقنية وأكثر تكلفة.



يمكن للعلاج في أفضل المستشفيات في العالم أن لا يكون أكثر فعالية فحسب، بل وأيضاً أقل توغلاً وأكثر لطفاً وأماناً.



أسباب السفر إلى الخارج



كل بلد في العالم لديه مستشفيات وأطباء. على الرغم من ذلك، يسافر ملايين المرضى كل عام خارج البلاد لتلقي العلاج في الخارج. توجد عدة أسباب تجعل الخدمات الطبية في الخارج تبدو أكثر جاذبية:



1. جودة العلاج. تُزوَد في الخارج بتشخيص دقيق للأمراض وعلاج بأحدث الأجهزة. يعمل أفضل الأطباء في العالم في المستشفيات الكبيرة ذات السمعة الطيبة في البلدان المتقدمة. لا تزال العديد من العلاجات المستخدمة في الخارج غير متوفرة في معظم البلدان. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المراكز المتخصصة المساعدة في حالات الأمراض النادرة جداً أو الخطيرة.



2. القدرة على الخضوع للعلاج بشكل أسرع. يمكن للمرضى في بعض البلدان الحصول على رعاية جيدة، لكن قائمة انتظار الخدمات الطبية طويلة جداً. يمكن أن يمتد الانتظار لأسابيع وشهور. لكن تتطور العديد من الأمراض (مثل السرطان) خلال هذا الوقت. تسبب بعض الأمراض أعراضاً مزعجة للغاية (ألم، حركة محدودة، إلخ)، والتي يريد الشخص التخلص منها في أسرع وقت ممكن.



3. فرصة الخضوع للعلاج بسعر أرخص. على سبيل المثال، يمكن للمواطن الأمريكي الذي ليس لديه تأمين صحي السفر إلى ألمانيا لتلقي رعاية طبية بنفس الجودة ولكن بتكلفة أقل.



العلاج المبتكر في الخارج



يسافر الكثير إلى الخارج للاستفادة من أحدث التطورات الطبية. العلاجات عالية التقنية ليست بالضرورة أكثر فعالية. في بعض الأحيان يكمن الاختلاف فقط في كونها أقل ضرراً على الأنسجة السليمة وأكثر أماناً. بعض الأمثلة:



العلاج الإشعاعي.



تُستخدم في المستشفيات الحديثة مسرعات خطية جديدة لتوجيه الحزم إلى الهدف وتكرار معالمه في الفضاء ثلاثي الأبعاد. تدخل الأشعة الجسم من جوانب مختلفة، لذلك يقل خطر حدوث مضاعفات ما بعد الإشعاع.



جراحة القلب طفيفة التوغل. يمكن من خلال شق صغير في الساق إصلاح الصمامات واستبدالها، وإغلاق عيب الحاجز الأذيني، وتوسيع الأوعية التاجية لتقليل أعراض مرض نقص تروية القلب، ويمكن إجراء العديد من الإجراءات الأخرى دون فتح الصدر.



استئصال ورم في الدماغ بالليزر. يسمح بتجنب نقب الجمجمة والحصول على نفس نتيجة العلاج. تُدخل ألياف رفيعة من خلال ثقب في الجمجمة يبلغ قطره أكثر من 3 مم. يُدمر الورم بواسطة الليزر. يمكن استخدام هذا الإجراء للطيف حتى مع الأورام العميقة التي يصعب الوصول إليها أثناء الجراحة.



عمليات بمساعدة الروبوت. يمكن للأطباء إزالة البروستاتا أو الرحم أو الكلى أو الأعضاء الأخرى من خلال شقوق صغيرة. يجري الجراح الروبوتي العملية بدقة متناهية بتوجيه من الجراح وتنخفض مخاطر حدوث المضاعفات.



يتعافى المرضى بعد هذه التدخلات بشكل أسرع بمرتين ويعانون من آلام أقل في فترة ما بعد الجراحة.



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