الغرابة في تصاميم فنادق اسبانيا

الوكيل الإخباري - تبدو اسبانبا وجهة أوروبيّة جذّابة، لوفرة المعالم السياحيّة فيها، والشواطئ الخلّابة، والمرافق الترفيهية. ولعشاق التفرد والباحثين عن تجرية لا مثيل لها، يمكن الاختيار من بين ثلاثة فنادق عنوانها غرابة التصميمات.

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"ماركيز دي ريسكال"





منذ الكشف عن الفندق في عام 2006، أصبح ملاذًا فاخرًا وعصريًّا للمحليين والسائحين، بخاصّة أنه يحمل بصمات فرانك جيري، هناك يجتمع كل من التصميم والفن وفن الطهي والمناظر الطبيعية المورقة لخلق إقامة لا تُنسى! يحمل التصميم الداخلي الفاخر للفندق الطابع الواضح لأعمال فرانك جيري، بخاصّة الجدران المائلة والنوافذ المتعرجة والأسقف المرتفعة، بالإضافة إلى مجموعة من التفاصيل التي تشيع انطباعًا عن مكان الإقامة كأنه مقر فني. علمًا أن الفندق يضمّ 43 غرفة وجناحًا.

"فيورا"

يضمّ هذا الفندق الأنيق "ترّاسًا" على السطح، مع إطلالات على جبال "سييرا دي لا كانتابريا".

الغرف في "فيورا" مريحة، مع خيارات متعددة لتناول الطعام، لا سيما الأطباق ذات الطابع الانتقائي، وتلك المتوسطيّة، أو الاسترخاء في غرفة اللياقة البدنية، أو ركوب الدراجة إذ تتوافر خدمة تأجير الدراجات بالمجان، أو السباحة أو الحظي بعلاجات التدليك. إشارة إلى أن موقع الفندق مثالي لاكتشاف مدينة La Rioja.





"سيلكين بويرتا أمريكا"





التصميمات في فندق "سيلكين بويرتا أمريكا" حصرية ورائدة وتحمل تواقيع مجموعة من مهندسي العمارة المعروفين، بما في ذلك نورمان فوستر وجان نوفيل وزها حديد.

تحتوي غرف الفندق على سرير واحد بحجم" كوين" أو سريرين توأمين وتلفزيونات ذكية ذات شاشات مسطحة.

يقدّم مطعم الفندق نسخًا حديثة من المأكولات الإسبانية التقليديّة، مع الإشارة إلى أنه يضمّ "ترّاسًا" وحديقةً في الطبقة العلوية ذات إطلالات بانورامية على مدريد.

يقع الفندق في شارع Avenida de América، على بُعد 5 دقائق، سيرًا على الأقدام، من حيّ "سالامانكا" و30 دقيقة سيرًا، من "باسيو دي لا كاستيانا" واستاد كرة القدم (برنابيو)، و200 مترًا من محطة مترو قرطاجنة.

المصدر - سيدتي