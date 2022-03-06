الغزو الروسي لأوكرانيا يقوض انتعاش السياحة في تركيا

الوكيل الاخباري-في غضون أيام قليلة من الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير، ألغى السياح الأوكرانيون والروس حجوزاتهم إلى تركيا، الأمر الذي كان كارثيًا للبلاد التي مثلت السياحة فيها 10% من الناتج المحلي الإجمالي قبل انتشار وباء كورونا.



كانت هناك آمال كبيرة في انتعاش السياحة التركية هذا العام، وكان القطاع في حاجة ماسة إلى هذا التعافي بعد أن فقدت الليرة التركية قيمة كبيرة العام الماضي، وارتفع التضخم إلى أكثر من 50% في فبراير.



شكل الزوار من أوكرانيا وروسيا أكثر من ربع إجمالي السياح الذين وصلوا إلى تركيا العام الماضي، وعادة ما يختارون الشواطئ الفيروزية على البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة، وفقًا لأرقام وزارة السياحة.

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