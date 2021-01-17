الفيروس المتحور يعمق عزلة إيطاليا والبرازيل.. حظر الرحلات الجوية

الوكيل الإخباري _ أعلنت إيطاليا حظر الرحلات الجوية من البرازيل بسبب نسخة متحورة من فيروس كورونا رُصدت في هذا البلد.

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وكتب وزير الصحة روبرتو سبيرانزا على تويتر أمس السبت، "وقّعتُ مرسوما يمنع الرحلات الجوية من البرازيل ويمنع الأشخاص الذين مكثوا هناك خلال الأيام الـ14 الماضية من دخول إيطاليا".



وأضاف "يجب على أي شخص موجود في إيطاليا وجاء من ذلك البلد، الخضوع لفحص والاتصال بالسلطات الصحية".





وأحصت إيطاليا، أكثر الدول الأوروبية تضررا من الجائحة، ما يزيد على 2,3 مليون إصابة بالفيروس، بينها 81 ألف وفاة.



قال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، السبت، إن إيطاليا تشدد حاليا من قواعدها المتعلقة بمكافحة كورونا مرة أخرى بسبب ارتفاع الحالات.



وأشار إلى تحديد 3 مناطق على أنها مناطق حمراء وهى الأكثر خطورة ولتسري هذه الإجراءات اعتباراً من اليوم الأحد.



وفي المناطق الحمراء الثلاث الجديدة – وهى أقاليم لومباردي وصقلية ومقاطعة بولزانو، التي تتمتع بالحكم الذاتي صدرت الأوامر للسكان بعدم مغادرة منازلهم إن أمكن، باستثناء الذهاب إلى العمل أو شراء سلع البقالة أو لأسباب عاجلة أخرى.



المصدر : العين الاخبارية



