الخميس 24-08-2023
الوكيل الاخباري

العقبة الاقتصادية توقف كامل خدماتها الالكترونية اعتباراً من اليوم

قتيل اسرائيلي و9 إصابات بانهيار صخري جنوب البحر الميت داخل الأراضي المحتلة

دعوة مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين

حبنكة: 35% انخفاض القوة الشرائية على المستلزمات المدرسية

الأردن بالمركز 88 عالمياً و 10 عربياً على مؤشر الحجم الاقتصادي العالمي لعام 2023

"هيئة الأسرى" تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير يزن حناتشة

"الأسرى": زيادة أعداد المعتقلين تنذر بكارثة داخل السجون الإسرائيلية

العثور على جثة سبعيني في اربد .. والأمن يحقق

تعميم من أمانة عمان بشأن حافلات النقل العام

إصدار 275.5 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا حتى تموز

الخميس، 24-08-2023 10:28 ص

الكشف عن "اكبر خطأ" قد يرتكبه الاشخاص في الفنادق

777777777777777777777777


الوكيل الإخباري- كشفت عميلة سابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي اي" عن "الخطأ الكبير" الذي يرتكبه العديد من الأشخاص عند الإقامة في الفنادق.

حيث نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن المحللة الجنائية السابقة في "إف بي آي"، كانديس ديلونغ، قولها: " أكبر خطأ يرتكبه الناس خلال إقامتهم في الفنادق هو فتح باب غرفتهم بسرعة ودون معرفة من خلفه ويجب دائما التأكد والتحقق من الشخص الموجود خلف الباب، حتى لو كنت تتوقع شخصا معينا "

اضافة اعلان


واضافت :"إذا طلبت خدمة الغرف وسمعت طرقا على الباب، لا تفتح متسرعا ومعتقدا أن الأمر يتعلق بخدمة الغرف، دائما اسأل أولا "من هناك؟"


وأمضت ديلونغ 5 عقود في المجالات الجنائية وعلم النفس، وقالت إن معظم عمليات الاقتحام في الفنادق أو المنازل تكون انتهازية، حيث يقوم المجرمون بفحص الأبواب المفتوحة ويستغلون الفرصة للاقتحام.


وأشارت: "هناك دائما طرق لحماية نفسك، والأقفال هي أفضل حل". 

 

الجديد


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

مضيفات حول العالم يكشفن أفضل مقعد على متن الطائرة

czoyMDc6Imh0dHBzOi8vaTAud3AuY29tL21hcmVidG9kYXkubmV0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIzLzA4L2Q5ODVkOGI2ZDk4YWQ5ODEtZDhiN2Q5OGFkOGIxZDhhN2Q5ODYtZDhhYWQ4YWNkOTg2ZDhhOC1kOTg3ZDhiMGQ5ODctZDhhN2Q5ODRkOTg1ZDk4NGQ4YTdkOGE4ZDhi

مضيف طيران امريكي : تجنب هذه الملابس على متن الطائرة

images

الشحن الجوي يواجه صعابا جمة بفعل فائض الطاقة وهبوط الأسعار

20190727_1564244863-747310

"الخمس نجوم" تستحوذ على 46% من نزلاء فنادق أبوظبي

5da9148b-28ca-4b9c-8928-b47673391835

"أبوظبي" تخفض الرسوم على المنشآت الفندقية لتشجيع السياحة

648fdcc3130ff

ارتفاع حركة السفر الجوي في الشرق الأوسط 28% خلال حزيران السابق