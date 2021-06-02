الكشف عن خسائر السياحة التركية بسبب توقف الرحلات

الوكيل الإخباري - أكدت مصادر في القطاع السياحي التركي، أن موعد بدء الموسم السياحي في تركيا ينتابه الغموض، في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا؛ مرجحة عودة السياحة مع استئناف رحلات الطيران مع البلدان الأخرى.

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وقال مدير في فندق "لارا وورلد" بولاية أنطاليا، والذي تعود السائحين الروس والأوروبيين على الإقامة فيه، لوكالة "سبوتنيك": "بدأنا التحضيرات للموسم السياحي الجديد، رغم عدم معرفة موعد البدء. الإصابات بفيروس كورونا ما زالت مرتفعة، وهناك احتمال أن يبدأ في 15 حزيران/يونيو الجاري؛ لكن هذا الموعد غير مؤكد بعد".



وأضاف، "بدء الموسم السياحي لعام 2021 مرتبط باستئناف رحلات الطيران مع البلدان الأخرى، وحاليا ليس لدينا حجوزات من أي بلد؛ فضلا عن إلغاء الحجوزات الموجودة، بسبب عدم تنظيم رحلات جوية إلى تركيا".



ولفت المسؤول الفندقي في تركيا إلى أن القطاع السياحي شهد خسارة 80 بالمئة، مقارنة بالعام 2019؛ مرجعا السبب إلى تفشي الوباء في البلاد.

سبوتنيك عربي