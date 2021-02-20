السبت 20-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الاشغال العامة لـ الوكيل : انتهاء العمل بجسر ماركا نهاية العام الحالي

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ خلال أيام

الارصاد لـ الوكيل : مطر وبرد غزير ستشهده المملكة حتى صباح الاربعاء القادم

جولة لرئيس الديوان الملكي في الرويشد

ارتفاع نسبة تخزين السدود إلى 42%

الهواري لـ الوكيل : نتابع الوضع الوبائي بدقة وهناك مبرر لتراجع الاصابات بكورونا أمس

العميد الفراية لـ الوكيل : العودة للحظر الشامل خيار صعب

أسعار الذهب السبت 20/2/2021

وفيات السبت 20/2/2021

قرار حاسم اليوم بشأن عودة الطلبة إلى المدارس

السبت، 20-02-2021 01:15 م

الكويت تؤكد تجهيز قائمة جديدة لدول يحظر الطيران معها

2394086-210462617


الوكيل الاخباري - قالت مصادر في الإدارة العام للطيران المدني الكويتي إن وزارة الصحة في البلاد بصدد إعداد قائمة جديدة لمجموعة من الدول سيتم حظر الطيران معها.

اضافة اعلان

ففي تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية" أكدت المصادر أن وزارة الصحة بصدد وضع قائمة جديدة للدول عالية الخطورة غير المسموح لها برحلات الطيران المباشرة إلى الكويت.

وأوضحت أن هذه القائمة سيتم إعدادها بناءً على دراسة وتحليل الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا.


ولفت مصدر إلى أن أجهزة مطار الكويت ستتعامل مع ما ستعده وزارة الصحة إما بوضع هذه الدول على قائمة الدول عالية الخطورة، أو فتح خطوط الطيران بشكل كامل معها إذا كانت الوزارة قد أكدت أن الوع الوبائي فيها مستقر.


وأوضح أنه في حال وضع قائمة للدول عالية الخطورة من قبل وزارة الصحة، فإنه لا يمكن للقادمين منها دخول البلاد برحلات مباشرة، إلا بعد قضائهم 14 يوماً ترانزيت في دول غير محظورة ومن ثم يمكنهم الدخول إلى البلاد، مع التزامهم بالاشتراطات الصحية للقادمين الى البلاد.


وأكد المصدر أن أي دولة سترفعها الوزارة في تقريرها من قائمة الدول عالية الخطورة سيتم فتح خطوط الطيران بشكل مباشر معها، مع تطبيق الاشتراطات الصحية والحجر المؤسسي.


يشار إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، كانت قد أعلنت الخميس الماضي، عن إلزام القادمين من الدول المحظورة بحجر مؤسسي مدته 14 يوما، والقادمين من غير هذه الدول بـحجر لـ7 أيام فقط.


وأفادت الطيران المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، بإلزام جميع الركاب القادمين من الدول المحظورة والطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الإلزامي في أحد الفنادق المحلية، لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر" أو منصة "بالسلامة"، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل 21 الجاري.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
20200326_2_41565241_53400622-scaled-e1591735143447

الكويت تسمح بدخول غير المواطنين أراضيها

11

الثلوج تحول سوتشي الروسية إلى منتجع بارد وممتع - فيديو

shutterstock_619484996

بدء بيع تذاكر الرحلات الجوية بين دبي وباكو والكشف عن شروط الحجز

us-passports-hd

أقوى جوازات السفر عربياً وعالمياً في 2021

download (2)

رحلات بلا وجهة.. خدمة تقدمها كوريان إير كطريقة لتجاوز كورونا

54dd50e4-a6ba-42bd-971a-c47f903f6d31

إطلاق مبادرة تأشيرة الإقامة الإبداعية في أبوظبي

أخبار متعلقة
20200326_2_41565241_53400622-scaled-e1591735143447

الكويت تسمح بدخول غير المواطنين أراضيها

140-215451-corona-time-gap-takes-european-travelers-1995_700x400

جائحة كورونا.. فجوة زمنية تأخذ مسافري أوروبا إلى 1995

image

سلطنة عُمان تستمر في إغلاق منافذها البرية حتى إشعار آخر

143-133339-tourism-germany-suffers-corona-losses_700x400

السياحة الألمانية تنهار في عام كورونا

602242c74c59b74740679cb6

ما هي اختبارات كورونا المطلوبة للسفر الدولي؟

shutterstock_1304169415_109348_highres

بالتزامن مع منع دخول الأجانب.. الكشف عن خسائر السياحة والسفر بالكويت