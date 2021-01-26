الثلاثاء 26-01-2021
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي للوكيل : 656 مدرسة خاصة استفادت من استدامة

أسعار الذهب الثلاثاء 26/1/2021

الصحة توجه رسالة هامة للأردنيين بسبب كورونا

الصحة تكشف للوكيل حقيقة توقف عمل فرق التقصي الوبائي

الارصاد عن تساقط الثلوج نهاية الاسبوع : المنخفض القادم قد يتطور الجمعة

التحقيق في الحادثة التي هزت جرش

توضيحات هامة للوكيل حول مشاكل تعترض المواطنين عند شراء قطع السيارات المستعملة

لقاء يجمع وزير الخارجية بأمين عام مجلس التعاون الخليجي اليوم

قرارات حكومية هامة تدخل حيز التنفيذ بعد أيام

وفيات الثلاثاء 26/1/2021

الثلاثاء، 26-01-2021 10:51 ص

الكويت تتخذ قرارات صارمة بشأن الرحلات الجوية

20200501_1588328679-979


الوكيل الإخباري _ اتخذت الحكومة الكويتية، امس الاثنين، قرارات صارمة بشأن الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.

اضافة اعلان

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن قرار لمجلس الوزراء، إن "حكومة الكويت أرجأت المرحلة الثانية من خطتها لاستئناف الرحلات الجوية التجارية حتى إشعار آخر".


وبشأن هذا القرار أن يبقي على سعة المطار عند 30 في المئة من مستويات ما قبل جائحة كورونا.


وأضافت الوكالة، أن مجلس الوزراء أمر أيضا الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بتقليل عدد الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.

 

 

وبدأت الكويت المرحلة الأولى من استئناف الرحلات الجوية في أغسطس/آب من العام الماضي بقدرة استيعاب مخفضة للركاب قالت إنها ستستمر ستة أشهر يتم بعدها السماح بقدرة استيعابية قصوى تبلغ 60 في المئة.



المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مقاعد-الطائرات-المدنية

كيف تغيرت مقاعد الطائرات المدنية خلال 30 عاما ؟

unnamed

طيران الإمارات يمدد تعليق رحلاته إلى جنوب إفريقيا

56h5368536836835683568

تحديث جديد لقائمة الدول المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي دون حجر صحي

الهجرة-الى-استراليا

أستراليا تحدد شروطا للنيوزيلنديين القادمين إليها

flydubai_aircraft_sunset

فلاي دبي الأوروبية تضم وجهات جديدة للمسافرين عبر خطوطها

travel-boarding-pass

مطارات دبي توجّه للمسافرين هذه النصيحة

أخبار متعلقة
تقديم-الخطوط-السعودية

6 مدن عربية فقط مفتوحة أمام الطيران السعودي

1589026211906079900

خبير يكشف المكان الأكثر خطورة في المطار للإصابة بكورونا