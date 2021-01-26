الكويت تتخذ قرارات صارمة بشأن الرحلات الجوية

الوكيل الإخباري _ اتخذت الحكومة الكويتية، امس الاثنين، قرارات صارمة بشأن الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن قرار لمجلس الوزراء، إن "حكومة الكويت أرجأت المرحلة الثانية من خطتها لاستئناف الرحلات الجوية التجارية حتى إشعار آخر".



وبشأن هذا القرار أن يبقي على سعة المطار عند 30 في المئة من مستويات ما قبل جائحة كورونا.



وأضافت الوكالة، أن مجلس الوزراء أمر أيضا الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بتقليل عدد الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.



وبدأت الكويت المرحلة الأولى من استئناف الرحلات الجوية في أغسطس/آب من العام الماضي بقدرة استيعاب مخفضة للركاب قالت إنها ستستمر ستة أشهر يتم بعدها السماح بقدرة استيعابية قصوى تبلغ 60 في المئة.





المصدر : سبوتنيك



