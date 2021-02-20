الكويت تسمح بدخول غير المواطنين أراضيها

الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة الكويتية، الجمعة أنها سوف تسمح لغير الكويتيين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

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وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في بيان إنها ستطبق إجراءات جديدة في مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم الأحد المقبل لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، بحسب صحيفة "القبس".





وأوضحت أن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة.



وعن الركاب القادمين من الدول الأخرى، قال البيان إنه: "سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (7) أيام".



وذكر البيان أنه يستثنى من الحجز المؤسسي، المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج في الخارج على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوما.



وأكد البيان أنه لن يتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة إلى البلاد إلا من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر".



وعلقت السلطات الكويتية دخول غير المواطنين لأسبوعين اعتبارا من السابع من فبراير/ شباط وسط جهود لاحتواء فيروس كورونا.







المصدر : سبوتنك



