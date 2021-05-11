الكويت تعلق الرحلات مع 4 دول و تلغي الحظر الجزئي بالعيد

الوكيل الإخباري - قرر مجلس الوزراء الكويتي، إلغاء الحظر الجزئي المقرر في الكويت بداية من أول أيام عيد الفطر في سياق تطورات الإجراءات الوقائية من الجائحة.

يأتي القرار بعد أكثر من شهرين على فرض حظر التجول الجزئي الثاني في الكويت، والذي بدأ العمل به في 6 مارس الماضي.

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كما قررت الكويت تعليق الرحلات مع نيبال وباكستان وسريلانكا وبنغلادش باستثناء رحلات الشحن بسبب كورونا.



ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر حكومية، أن مجلس الوزراء سيعتمد حزمة من القرارات، منها فتح أغلب الأنشطة والمطاعم باستثناء المقاهي التي تقدم "الشيشة".



وكشفت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء لم يقر توصية لجنة كورونا بفتح المطاعم للجميع، لافتة إلى أن مجلس الوزراء قرر أن المطاعم ستكون لاستلام الطلبات فقط، حتى إشعار آخر، كما تم رفض فتح المقاهي، كما قرر مجلس الوزراء إعادة فتح دور السينما للمُطعمين فقط.



وكانت لجنة كورونا رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء، حيث كان من أبرز ما تضمنته هو إلغاء الحظر المفروض بعد تحسن الوضع الوبائي في البلاد، وتجاوز عدد جرعات التطعيم مليونا ونصف المليون جرعة.



وأوصت اللجنة بفتح المطاعم للجميع مطعمين وغير مطعمين، مع فرض بعض الضوابط الاحترازية، مبينةً أنه في الوضع الراهن لا يمكن منع غير المطعمين من دخول لحين وصول نسبة من أخذوا اللقاح 60% اضافةً الى تطعيم الاطفال.

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