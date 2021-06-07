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الإثنين، 07-06-2021 08:40 م

الكويت تعلن استئناف الرحلات المباشرة إلى بريطانيا

كويت


الوكيل الإخباري - أعلن مكتب التواصل الحكومي في الكويت أن مجلس الوزراء قرر تسيير رحلات جوية مباشرة إلى بريطانيا اعتبارا من الأحد 13 يونيو الحالي.

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وجاء في القرار: "قرر مجلس الوزراء تكليف الإدارة العامة للطيران المدني تسيير رحلات طيران مباشرة مع المملكة المتحدة وذلك بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا لكل شركة من شركات الطيران المرخص لها".


وكانت الكويت أعلنت في الثالث من يناير أنه سيتم تعليق الرحلات الجوية المباشرة مع بريطانيا اعتبارا من السادس من يناير، وذلك بعد أن تم إضافة بريطانيا إلى قائمة الدول الممنوع دخول القادمين منها إلى الكويت، وتصنيفها ضمن الدول عالية الخطورة، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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