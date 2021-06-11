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الجمعة، 11-06-2021 12:14 م

الكويت تعلن تطبيق قرار جديد على المسافرين إليها ابتداء من الأحد المقبل

الكويت


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الكويتية، عن تطبيق قرار جديد بشأن المسافرين إليها، ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 13 يونيو/حزيران الجاري.

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وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، مساء الخميس، أنه تم تعديل أوقات الدخول عبر حدودها البرية أمام المسافرين اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وأوضحت أن "الأوقات الجديدة هي من الرابعة عصرا إلى العاشرة مساء بدلا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا".


وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي "ضمن جهود المؤسسة الأمنية للتسهيل على المواطنين ونزولا عند رغبتهم بسبب الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة".
وأهابت الداخلية الكويتية بالمسافرين "ضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة المحددة حرصا على سلامة الجميع".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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