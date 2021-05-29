المالديف تخفض القيمة الإيجارية للجزر غير المأهولة لإنعاش السياحة

الوكيل الإخباري - ذكر مسؤولون أمس الجمعة أن حكومة جزر المالديف خفضت الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لـ16 جزيرة غير مأهولة من أجل جذب العطاءات لمشروعات تنمية السياحة، في إطار خطة تهدف إلى زيادة الإيرادات بعد أن تضررت بسبب جائحة فيروس كورونا.

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كانت الحكومة قد طالبت الشهر الماضي بتقديم عطاءات من مستثمرين محليين ودوليين لاستئجار 16 جزيرة لفترة 50 عاما والاستثمار في مشروعات فندقية سياحية بهدف زيادة عدد الأسرة بأكثر من 3700 خلال الثلاث سنوات المقبلة.



وقلصت وزارة السياحة، التي حددت تكلفة الحد الأدنى للإيجار لأصغر جزيرة بـ300 ألف دولار وأكبر جزيرة بـ 2.2 مليون دولار، الآن القيمة الإيجارية لما بين 210 ألاف و 1.5 مليون دولار.



وقال متحدث باسم الوزارة إنه تم تقليص قيمة الإيجارات مع الأخذ في الاعتبار الاستجابة من مستثمرين ومناخ الاستثمار الحالي.



وتتراوح مساحة الجزر المعروضة من 1.2هكتار و17 هكتارا.



يذكر أنه في العام الماضي، زار 555 ألفا و494 سائحا جزر المالديف، مقارنة بـ 1.7مليون، وفدوا إلى الجزيرة في عطلة عام 2019 .

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