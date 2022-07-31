الأحد 31-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أكثر من 131 ألف مستخدم فعل هويته الرقمية عبر سند

انخفاض حاد على أسعار الوقود في "إسرائيل" الليلة

مكافأة مالية للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة في السعودية

السجن 7 سنوات لعشريني ابتز مراهقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

صاحب محل يُطلق النار على منافس له ويصيب شخصين في جرش

كتائب القسام: تصريح هام لـ أبو عبيدة خلال ساعات

وزيرة الثقافة: مهرجان جرش يطرح سردية وطنية لحياة تدعو للأمل

الأردن يشتري القمح بسعر 406 دولار للطن في أحدث صفقة

بايدن يعلق على إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية

باكثر من 112 دولاراً للبرميل.. الأردن استورد قرابة 300 ألف برميل نفط عراقي الشهر الماضي

الأحد، 31-07-2022 12:52 م

المدن الخمس الأكثر رومانسية في العالم

t425H


الوكيل الإخباري - بلا شك إن الرومانسية هي حالة يعيشها الشخص بمشاعره فقط، وربما ما يعزز الإحساس بها وجود شريكٍ مميز والوقوع في حبه، فهو أمرٌ نابعٌ من القلب، لكن هناك بعض المدن التي ربما تزيد شعوركِ بهذه الحالة في حالِ قمتِ بزيارتها مع شريكك. وفي هذا التقرير، نرصد لكِ خمساً من أكثر المدن رومانسيةً في العالم.

1. باريس - فرنسا
تقدم باريس، المعروفة على نطاق واسع باسم "مدينة الحب"، تجربةً رومانسية لا مثيل لها، عنوانها الاستكشاف، حيث يمكنكِ الذهاب إلى مخبز لتناول المعجنات الطازجة مع شريكك، والقيام بالتخييم، والاستمتاع بمشاهدة الهندسة المعمارية، وأنتِ تتجولين في ممرات مارية المرصوفة بالحصى عند غروب الشمس. 

اضافة اعلان

 

2. روما - إيطاليا
تعد العاصمة الإيطالية واحدة من أكثر المدن تنوعًا، التي يمكنكِ زيارتها مع شريك حياتك، فهي مدينة ذات أهمية تاريخية وساحرة، وتمتلك لمسة من الحنين تتخلل كل زاوية تجعل من الصعب مقاومتها، خاصة إذا كانت الرومانسية هي الشيء الذي تفضلينه. 

 

3. البندقية - إيطاليا
جمال البندقية الساحر لا مثيل له، ولا يمكن إنكاره. فعلى مر السنين، تمكنت البندقية من امتلاك قلوب الكثيرين، بفضل قنواتها الخلابة وجندولها المريح، لكن الجانب السلبي الوحيد للسفر إلى عاصمة الرومانسية هذه هو أنكِ لن تكوني الوحيدة، حيث تستقبل المدينة أكثر من 20 مليون زائر سنويًا.

 

4. برلين - ألمانيا
تحصل أجمل مدينة في ألمانيا وأكثرها إثارة للاهتمام أحيانًا على سمعة سيئة لكونها غير عملية، لكن برلين تخفي سرًا، هو أن برلين هي واحدة من أكثر المدن تسامحًا وانفتاحًا في العالم، كما تضم الكثير من الحدائق والمتاحف والتاريخ.

 

5. بودابست - المجر
العاصمة المجرية آخذة في الازدياد، والآن حان الوقت لزيارة الوطن الأم للحب الهادئ، إذ قد تكون عطلة هادئة بعيدًا عن أصوات الشوارع المزدحمة التي تصم الآذان، هو كل ما تحتاجينه أنتِ وشريكك. لذا يمكنك السير على جسر Széchenyi Chain، أو الذهاب في نزهة على طول نهر الدانوب، للاستمتاع برومانسية كاملة.

 

زهرة الخليج 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
news_v9pjxur92d

أبرز الأماكن السياحية لقضاء شهر العسل في الصيف

142152

سلوكيات خاطئة في المطار... تجنبوها!

فوائد_السفر_للخارج

تعرف على الفوائد الصحية للسفر

140047

أسرار للحصول على غرف فندقية فخمة بأسعار أقل

143-083125-countries-travel-during-2019-summer-period-2

أفضل 5 وجهات صيفية في العالم.. تعرف عليها

139292

أمور يجب تجنبها في المطار

أخبار متعلقة
czo2NDoiaHR0cHM6Ly93d3cuc2F5aWRhdHkubmV0L3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvMjAyMi0wNy8xMzQ5MDQuanBlZyI7

وجهات يجب أن تسافر إليها في الثلاثينيات من العمر

شهر-عسل-الأحلام

نصائح لقضاء شهر العسل في فرنسا