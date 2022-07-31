المدن الخمس الأكثر رومانسية في العالم

الوكيل الإخباري - بلا شك إن الرومانسية هي حالة يعيشها الشخص بمشاعره فقط، وربما ما يعزز الإحساس بها وجود شريكٍ مميز والوقوع في حبه، فهو أمرٌ نابعٌ من القلب، لكن هناك بعض المدن التي ربما تزيد شعوركِ بهذه الحالة في حالِ قمتِ بزيارتها مع شريكك. وفي هذا التقرير، نرصد لكِ خمساً من أكثر المدن رومانسيةً في العالم.



1. باريس - فرنسا

تقدم باريس، المعروفة على نطاق واسع باسم "مدينة الحب"، تجربةً رومانسية لا مثيل لها، عنوانها الاستكشاف، حيث يمكنكِ الذهاب إلى مخبز لتناول المعجنات الطازجة مع شريكك، والقيام بالتخييم، والاستمتاع بمشاهدة الهندسة المعمارية، وأنتِ تتجولين في ممرات مارية المرصوفة بالحصى عند غروب الشمس.

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2. روما - إيطاليا

تعد العاصمة الإيطالية واحدة من أكثر المدن تنوعًا، التي يمكنكِ زيارتها مع شريك حياتك، فهي مدينة ذات أهمية تاريخية وساحرة، وتمتلك لمسة من الحنين تتخلل كل زاوية تجعل من الصعب مقاومتها، خاصة إذا كانت الرومانسية هي الشيء الذي تفضلينه.

3. البندقية - إيطاليا

جمال البندقية الساحر لا مثيل له، ولا يمكن إنكاره. فعلى مر السنين، تمكنت البندقية من امتلاك قلوب الكثيرين، بفضل قنواتها الخلابة وجندولها المريح، لكن الجانب السلبي الوحيد للسفر إلى عاصمة الرومانسية هذه هو أنكِ لن تكوني الوحيدة، حيث تستقبل المدينة أكثر من 20 مليون زائر سنويًا.

4. برلين - ألمانيا

تحصل أجمل مدينة في ألمانيا وأكثرها إثارة للاهتمام أحيانًا على سمعة سيئة لكونها غير عملية، لكن برلين تخفي سرًا، هو أن برلين هي واحدة من أكثر المدن تسامحًا وانفتاحًا في العالم، كما تضم الكثير من الحدائق والمتاحف والتاريخ.

5. بودابست - المجر

العاصمة المجرية آخذة في الازدياد، والآن حان الوقت لزيارة الوطن الأم للحب الهادئ، إذ قد تكون عطلة هادئة بعيدًا عن أصوات الشوارع المزدحمة التي تصم الآذان، هو كل ما تحتاجينه أنتِ وشريكك. لذا يمكنك السير على جسر Széchenyi Chain، أو الذهاب في نزهة على طول نهر الدانوب، للاستمتاع برومانسية كاملة.

زهرة الخليج