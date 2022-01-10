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الإثنين، 10-01-2022 04:26 م

المسجد العائم.. أبرز معالم جدة السياحية

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الوكيل الإخباري - يعد المسجد العائم الموجود على طرف شاطئ كورنيش جدة في المملكة العربية السعودية أكثر مساجد جدة زيارة، وهو مسجد حديث يطلق عليه رسمياً اسم مسجد الرحمة بينما يسميه العامة مسجد فاطمة الزهراء.

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المسجد الأول من نوعه في العالم

ويعتبر هذا المسجد الأول من نوعه في العالم بني على سطح البحر، منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث تمازجت عمارة الفنون الإسلامية ما بين الحديث والقديم في مسجد، ويكون معلماً يقبع على ساحل البحر الأحمر في جدة غرب السعودية.

 

استقطابه للسياح
ويستقطب المسجد الذي شيد على ساحل البحر الأحمر، بشكله الدائري الجذاب وقببه الخارجية، عدداً كبيراً من الزوار والسياح لأداء الصلاة والاستمتاع بمنظره الخارجي والداخلي، إذ ينفرد هذا الأخير بتصاميم وديكورات داخلية مميزة.
ويستوعب المسجد عدداً كبيراً من المصلين، وخصصت أماكن للوضوء ودورات المياه وقاعات مريحة للعبادة مجهزة بشكل رائع.

 

استقطابه للسياح
ويستقطب المسجد الذي شيد على ساحل البحر الأحمر، بشكله الدائري الجذاب وقببه الخارجية، عدداً كبيراً من الزوار والسياح لأداء الصلاة والاستمتاع بمنظره الخارجي والداخلي، إذ ينفرد هذا الأخير بتصاميم وديكورات داخلية مميزة.
ويستوعب المسجد عدداً كبيراً من المصلين، وخصصت أماكن للوضوء ودورات المياه وقاعات مريحة للعبادة مجهزة بشكل رائع.

 

 

سيدتي

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