المطارات الأكثر أمانا في الشرق الأوسط خلال جائحة كورونا

الوكيل الاخباري - أصبح السفر مشكلة في ظل تفشي جائحة "كورونا"، على الرغم من اتباع الإجراءات الصحية في كل مكان، إلا أن المطارات تعتبر مكانا لنقل العدوى.

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صنفت "Safe Travel Barometer"، وهي قاعدة بيانات شاملة حول بروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس "كوفيد-19"، أكثر المطارات أمانا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



وبحسب تصنيف شهر سبتمبر/أيلول لعام 2020، تعادل مطار أبوظبي الدولي مع مطار دبي الدولي باعتبارهما أكثر المطارات أمانا في المنطقة بعلامة 4.5 من 5، بحسب ما نقل موقع "سي ان ان".



واتبع المطاران إجراءات خاصة لتحسين تجربة المسافرين من خلال إلزام الركاب بارتداء كمامات الوجه، والقفازات التي تُستخدم لمرة واحدة، إلى جانب عمليات تطهير متكررة لمبنى الركاب، والسلالم المتحركة، والأماكن العامة المشتركة، بحسب ما ذكره البيان.



قائمة المطارات الـ10 الأكثر أمانا في الشرق الأوسط وأفريقيا، والنقاط:



مطار أبوظبي الدولي في الإمارات 4.5 من 5



مطار دبي الدولي في الإمارات 4.5 من 5



مطار حمد الدولي في قطر 4.3



مطار البحرين الدولي في البحرين 4



مطار "أتاتورك" في إسطنبول 3.9



مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية 3.9



مطار أنطاليا في تركيا 3.8



مطار "صبيحة غوكتشن" الدولي في تركيا 3.8



مطار "عدنان مندريس" في تركيا 3.8



مطار الملك فهد الدولي في المملكة العربية السعودية 3.8







المصدر : سبوتنك







