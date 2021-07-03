الوكيل الإخباري - هي واحدة من أصغر دول العالم وهي تتكون من 4 جزر ويتحدث سكانها اللغة المالطية واللغة الانجليزية، وهي دولة أوروبية تقع في البحر الأبيض المتوسط، وتتميز مالطا بموقعها الجغرافي احتلها الرومان والاسبان والمسلمون وفرنسا وبريطانيا.



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المعالم السياحية في مالطا :

1-الخليج الذهبي

هو شاطئ شهير وتوجد فيه الكراسي والمظلات لأخذ حمامات الشمس والاسترخاء أمام سحر الطبيعة وهدير الأمواج.

ويمكن للسائح ركوب الخيل والتجول على ساحل الخليج لذلك فهي تجربة ممتعة جدا.



2-القلعة القديمة

تقع في جزيرة جوزو وتتميز بحصونها وعمارتها القديمة التي بناها الفينيقيون خلال العصر الروماني.



3-كاتدرائية سانت يوحنا

يرجع تاريخ بنائها إلى عام 1570 م وتقع الكاتدرائية في قلب فاليتا، تتميز بديكوراتها الداخلية الساحرة وتضم عدد هائل من القطع الأثرية المتنوعة.



4-خليج ميليها

معروف ايضا بأسم خليج غاديرا وهو أطول شاطئ رملي في جزر مالطا.

تتميز بشواطئها الرملية الذهبية كما يضم بعض المعالم السياحية مثل قرية بوب وبرج سانتا أغاتا.



5-خليج بلو لاجون

يقع في جزيرة كومينو الصغيرة والجزيرة صغيرة جدا ولا يسمح بوجود سيارات عليها.

ويتميز الشاطئ بمياهه الفيروزية والرمال البيضاء في يستمتع السائح بالسباحة والغوص مع الاسترخاء والحمامات الشمسية والتمتع بمناظر الشاطئ الرائعة. ويطلق عليها ايضا البحيرة الزرقاء وتتميز بزرقة مياهها وهي وجهة سياحية رومانسية.



6-العاصمة القديمة مدينا

مدينا هي العاصمة القديمة لمالطا وقد أسسها الفينيقيون عام 700 قبل الميلاد. تمتاز مدينة والمباني العتيقة والمتاحف القديمة فهي تضم العديد من الأثار التاريخية والمتاحف والقصور التاريخية.



7-حدائق باراكا

توجد حدائق باراكا على أعلى نقطة في مدينة فاليتا مما يجعلها من أجمل حدائق العالم فهي تعطي مناظر بانورامية عالية الجودة وتجعلك تسبح في الخيال ويمكن التقاط احلى الصور التذكارية في هذه المناظر الساحرة .

المصدر - سائح







